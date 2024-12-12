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Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму
Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму
Следователи установили всех несовершеннолетних участников инцидента с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в Крыму. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T14:07
2024-12-12T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Следователи установили всех несовершеннолетних участников инцидента с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в Крыму. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором школьники на пляже в Щелкино избили несовершеннолетнюю. По данным СК, после этого родители подростков пытались принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Следователи в присутствии законных представителей опросили потерпевшую, а также участвовавших в ее избиении школьниц, родителей несовершеннолетних и свидетелей.Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу с целью установления тяжести причиненных девочке травм."В рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в социальных сетях после огласки данного факта. Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики, будет дана тщательная правовая оценка", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеИзбиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердиктСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, уголовный кодекс, щелкино, новости крыма, срочные новости крыма, дети, общество
Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму

В Крыму установил всех участников инцидента с избиением школьницы на пляже в Щелкино - СК

14:07 12.12.2024 (обновлено: 14:18 12.12.2024)
 
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Следователи установили всех несовершеннолетних участников инцидента с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в Крыму. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором школьники на пляже в Щелкино избили несовершеннолетнюю. По данным СК, после этого родители подростков пытались принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.
"Установлено, что 29 ноября текущего года после завершения учебного процесса на городском пляже в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Одна из школьниц, наносивших побои, состоит на учете в органах профилактики", - сообщили в ведомстве.
Следователи в присутствии законных представителей опросили потерпевшую, а также участвовавших в ее избиении школьниц, родителей несовершеннолетних и свидетелей.
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу с целью установления тяжести причиненных девочке травм.
"В рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в социальных сетях после огласки данного факта. Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики, будет дана тщательная правовая оценка", - добавили в ведомстве.
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