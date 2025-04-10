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81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов
81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов - РИА Новости Крым, 10.04.2025
81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов
12 мая 1944 года из Крыма полностью выбили немецко-фашистских захватчиков. Сейчас полуостров развивается и процветает. Но всегда важно помнить, что наш... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T17:06
2025-04-10T17:22
видео
80 лет победы
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
история
память
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12 мая 1944 года из Крыма полностью выбили немецко-фашистских захватчиков. Сейчас полуостров развивается и процветает. Но всегда важно помнить, что наш полуостров – это не только живописные пейзажи, но и земля, пропитанная кровью героев, отважно сражавшихся за свободу.Посмотрев ролик, вы сможете окунуться в те события и вспомнить, сколько людей погибли от рук врага.В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупацииМинкульт Крыма подготовил видео на основании фотоматериалов, входящих в экспозицию "Освобождение. Путь к Победе". Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, память
81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов

81 год назад Крым был полностью освобожден от фашистов – видеохроника

17:06 10.04.2025 (обновлено: 17:22 10.04.2025)
 
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12 мая 1944 года из Крыма полностью выбили немецко-фашистских захватчиков. Сейчас полуостров развивается и процветает. Но всегда важно помнить, что наш полуостров – это не только живописные пейзажи, но и земля, пропитанная кровью героев, отважно сражавшихся за свободу.
Посмотрев ролик, вы сможете окунуться в те события и вспомнить, сколько людей погибли от рук врага.
В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации
Минкульт Крыма подготовил видео на основании фотоматериалов, входящих в экспозицию "Освобождение. Путь к Победе". Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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