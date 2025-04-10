https://crimea.ria.ru/20250410/81-god-svobody-kak-krym-osvobozhdali-ot-fashistov-1145578105.html

81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов

81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов - РИА Новости Крым, 10.04.2025

81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов

12 мая 1944 года из Крыма полностью выбили немецко-фашистских захватчиков. Сейчас полуостров развивается и процветает. Но всегда важно помнить, что наш... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T17:06

2025-04-10T17:06

2025-04-10T17:22

видео

80 лет победы

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

история

память

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12 мая 1944 года из Крыма полностью выбили немецко-фашистских захватчиков. Сейчас полуостров развивается и процветает. Но всегда важно помнить, что наш полуостров – это не только живописные пейзажи, но и земля, пропитанная кровью героев, отважно сражавшихся за свободу.Посмотрев ролик, вы сможете окунуться в те события и вспомнить, сколько людей погибли от рук врага.В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупацииМинкульт Крыма подготовил видео на основании фотоматериалов, входящих в экспозицию "Освобождение. Путь к Победе". Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250410/pokazaniya-sovetskogo-razvedchika-v-tylu-vraga-sekretnye-dannye-ufsb-kryma-1145561583.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, память