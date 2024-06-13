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Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт
Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт
Суд в Севастополе оштрафовал группу мигрантов, избивших 16-летнего парня в Комсомольском парке имени Марии Байды. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T09:45
2024-06-13T11:21
севастополь
нелегальные мигранты
мигранты
происшествия
новости крыма
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оштрафовал группу мигрантов, избивших 16-летнего парня в Комсомольском парке имени Марии Байды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.10 июня в дежурную часть обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в парке, его избили неизвестные. В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.Оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно. В отношении нелегальных мигрантов составлены соответствующие административные материалы.Материалы еще по одному нелегалу переданы в следственный орган для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние.В отношении всех участников составлены протоколы за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД сможет выдворять иностранцев без судаВ Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантамиВ Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю
Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт

Четверых мигрантов выдворят из РФ после избиения подростка в Севастополе

09:45 13.06.2024 (обновлено: 11:21 13.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оштрафовал группу мигрантов, избивших 16-летнего парня в Комсомольском парке имени Марии Байды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
10 июня в дежурную часть обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в парке, его избили неизвестные. В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.
Оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно. В отношении нелегальных мигрантов составлены соответствующие административные материалы.
"Ленинским районным судом в отношении четверых иностранцев принято решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан", – говорится в сообщении.
Материалы еще по одному нелегалу переданы в следственный орган для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.
В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние.
В отношении всех участников составлены протоколы за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения.
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СевастопольНелегальные мигрантыМигрантыПроисшествияНовости КрымаУМВД России по Севастополю
 
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