https://crimea.ria.ru/20240613/izbienie-migrantami-podrostka-v-sevastopole-sud-vynes-verdikt-1138069527.html

Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт

Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт

Суд в Севастополе оштрафовал группу мигрантов, избивших 16-летнего парня в Комсомольском парке имени Марии Байды. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T09:45

2024-06-13T09:45

2024-06-13T11:21

севастополь

нелегальные мигранты

мигранты

происшествия

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умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оштрафовал группу мигрантов, избивших 16-летнего парня в Комсомольском парке имени Марии Байды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.10 июня в дежурную часть обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в парке, его избили неизвестные. В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.Оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно. В отношении нелегальных мигрантов составлены соответствующие административные материалы.Материалы еще по одному нелегалу переданы в следственный орган для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние.В отношении всех участников составлены протоколы за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД сможет выдворять иностранцев без судаВ Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантамиВ Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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