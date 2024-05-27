https://crimea.ria.ru/20240527/mvd-smogut-vydvoryat-inostrantsev-bez-suda-1137638107.html

МВД сможет выдворять иностранцев без суда

МВД сможет выдворять иностранцев без суда - РИА Новости Крым, 27.05.2024

МВД сможет выдворять иностранцев без суда

Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T21:01

2024-05-27T21:01

2024-05-27T21:02

новости

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

правительство россии

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы.В частности, Кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.В целом законопроектом предлагается внести в админкодекс РФ изменения, предусматривающие наделение должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.В Государственную Думу ранее внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки.Читайте также на РИА Новости Крым:Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщинМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуРост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), правительство россии, закон и право