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МВД сможет выдворять иностранцев без суда
МВД сможет выдворять иностранцев без суда - РИА Новости Крым, 27.05.2024
МВД сможет выдворять иностранцев без суда
Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T21:01
2024-05-27T21:01
2024-05-27T21:02
новости
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
правительство россии
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы.В частности, Кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.В целом законопроектом предлагается внести в админкодекс РФ изменения, предусматривающие наделение должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.В Государственную Думу ранее внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки.Читайте также на РИА Новости Крым:Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщинМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуРост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев
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новости, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), правительство россии, закон и право
МВД сможет выдворять иностранцев без суда
Законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда поддержало правительство РФ
21:01 27.05.2024 (обновлено: 21:02 27.05.2024)