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МВД сможет выдворять иностранцев без суда - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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МВД сможет выдворять иностранцев без суда
МВД сможет выдворять иностранцев без суда - РИА Новости Крым, 27.05.2024
МВД сможет выдворять иностранцев без суда
Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T21:01
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новости
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
правительство россии
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы.В частности, Кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.В целом законопроектом предлагается внести в админкодекс РФ изменения, предусматривающие наделение должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.В Государственную Думу ранее внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки.Читайте также на РИА Новости Крым:Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщинМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуРост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и Мерзиеев
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Новости
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новости, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), правительство россии, закон и право
МВД сможет выдворять иностранцев без суда

Законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда поддержало правительство РФ

21:01 27.05.2024 (обновлено: 21:02 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", – сказано в отзыве к законопректу.
В частности, Кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.
В целом законопроектом предлагается внести в админкодекс РФ изменения, предусматривающие наделение должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
В Государственную Думу ранее внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки.
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