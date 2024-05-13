https://crimea.ria.ru/20240513/okazyvali-uslugi-migrantam-v-sevastopole-budut-sudit-gruppu-zhenschin-1137248176.html

Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин

Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Оказывали услуги мигрантам: в Севастополе будут судить группу женщин

В Севастополе перед судом предстанут четыре женщины, которые организовали в городе незаконный "Мигрант-центр" и предоставляли иностранцам незаконные услуги в... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T21:54

2024-05-13T21:54

2024-05-13T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут четыре женщины, которые организовали в городе незаконный "Мигрант-центр" и предоставляли иностранцам незаконные услуги в сфере миграции. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя."Установлено, что в период с июня по октябрь 2022 года знакомые организовали получение иностранными гражданами документов, дающих право на нахождение и трудовую деятельность в РФ. Подельниками обеспечивались фиктивное местопребывание иностранцев, прохождение ими медицинского освидетельствования и сдача экзаменов без фактического осмотра и проверки уровня знаний", – сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Также уточняется, что денежное вознаграждение за подобного рода "услуги" члены группы распределяли между собой.По информации прокуратуры Нахимовского района Севастополя, в группу входили четыре местные жительницы в возрасте от 36 до 53 лет."В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) и по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.Одна из женщин открыла на улице Паршина в Севастополе офис, назвала его "Мигрант Центр", и здесь вместе со своими подельниками предоставляла иностранным гражданам из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Украины незаконные услуги в сфере миграции.Одна из сообщниц подавала в уполномоченные органы уведомления о прибытии к ней иностранных граждан, другая помогала мигрантам получать сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны без сдачи соответствующего экзамена, третья быстры оформляла заключения об отсутствии инфекционных заболеваний без врачебного осмотра врачами, раскрыли в ведомстве детали схемы.Таким образом, почти за год, с марта 2022-го по февраль 2023-го, четыре мигранта незаконно получили патенты на осуществление трудовой деятельности, и еще 19 человек были фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в России.Преступную схему вскрыли сотрудники полиции и ФСБ. В настоящее время расследование дела завершено. Материалы направлены в суд.Ранее сообщалось, что по итогам рейдов, проведенных сотрудниками УФСБ и полиции, в Севастополе за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 99 иностранцев, а также возбудили уголовное дело о подделке документов гражданами из Средней Азии. Также в региональном МВД сообщили о задержании в Севастополе мигранта из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения и грабежа на материковой части России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантамиВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферахМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, новости крыма, прокуратура города севастополя, полиция севастополя, происшествия, мигранты, нелегальные мигранты