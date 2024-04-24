https://crimea.ria.ru/20240424/v-sevastopole-zaderzhan-migrant-iz-azii--ego-podozrevayut-v-grabezhe-1136801453.html
В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже
В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже
В Севастополе задержан мигрант из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T11:27
2024-04-24T11:27
2024-04-24T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мигрант из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Севастополю.Когда хозяин не захотел расстаться с дорогим телефоном, гость стал угрожать ему ножом, а подельник помог обездвижить и пригрозил избить."После этого налетчики забрали у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей, некоторую одежду и продукты питания, после чего скрылись в неизвестном направлении", – рассказали в МВД.В ходе следствия выяснилось, что из Челябинска мигрант переехал в Севастополь. Благодаря совместным действиям правоохранителей из Челябинска, Севастополя и Крыма злоумышленник был задержан. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой".Ранее в Сакском районе в ходе рейда силовиков был пресечен факт нарушения миграционного законодательства. В течение пяти дней полицейские проверяли строительные объекты, где работают иностранные граждане, а также места их проживания. Были выявлены и задокументированы правонарушения в отношении 26 иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуБезработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, севастополь, мигранты, нелегальные мигранты, челябинск, умвд россии по севастополю
В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже
В Севастополе мигранта из Средней Азии задержали за разбой в Челябинске
11:27 24.04.2024 (обновлено: 11:32 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мигрант из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Севастополю.
"Установлено, что в 2018 году 30-летний иностранец познакомился в социальных сетях с 34-летним жителем Челябинска и во время переписки договорился о встрече у него дома. В гости к собеседнику он отправился вместе со своим приятелем. В ходе непродолжительной беседы у новых знакомых возник конфликт, и иностранный гость потребовал от хозяина квартиры поменяться смартфонами", – говорится в сообщении ведомства.
Когда хозяин не захотел расстаться с дорогим телефоном, гость стал угрожать ему ножом, а подельник помог обездвижить и пригрозил избить.
"После этого налетчики забрали у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей, некоторую одежду и продукты питания, после чего скрылись в неизвестном направлении", – рассказали в МВД.
В ходе следствия выяснилось, что из Челябинска мигрант переехал в Севастополь. Благодаря совместным действиям правоохранителей из Челябинска, Севастополя и Крыма злоумышленник был задержан. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой".
"Были установлены неоднократные нарушения иностранцем режима пребывания на территории России, а также факт предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. За совершение указанных правонарушений в отношении него составлены административные протоколы, а также принято решение об аннулировании разрешения на временное проживание в Российской Федерации", – сообщает пресс-служба МВД Севастополя.
Ранее в Сакском районе в ходе рейда силовиков
был пресечен факт нарушения миграционного законодательства. В течение пяти дней полицейские проверяли строительные объекты, где работают иностранные граждане, а также места их проживания. Были выявлены и задокументированы правонарушения в отношении 26 иностранных граждан.
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