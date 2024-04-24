https://crimea.ria.ru/20240424/v-sevastopole-zaderzhan-migrant-iz-azii--ego-podozrevayut-v-grabezhe-1136801453.html

В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже

В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабеже

В Севастополе задержан мигрант из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T11:27

2024-04-24T11:27

2024-04-24T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мигрант из Центральной Азии, который подозревается в совершении разбойного нападения в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Севастополю.Когда хозяин не захотел расстаться с дорогим телефоном, гость стал угрожать ему ножом, а подельник помог обездвижить и пригрозил избить."После этого налетчики забрали у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей, некоторую одежду и продукты питания, после чего скрылись в неизвестном направлении", – рассказали в МВД.В ходе следствия выяснилось, что из Челябинска мигрант переехал в Севастополь. Благодаря совместным действиям правоохранителей из Челябинска, Севастополя и Крыма злоумышленник был задержан. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой".Ранее в Сакском районе в ходе рейда силовиков был пресечен факт нарушения миграционного законодательства. В течение пяти дней полицейские проверяли строительные объекты, где работают иностранные граждане, а также места их проживания. Были выявлены и задокументированы правонарушения в отношении 26 иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуБезработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму

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челябинск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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