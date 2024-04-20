В Сакском районе пресекли факт нарушения миграционного законодательства
Факт нарушения миграционного законодательства пресекли в Сакском районе Крыма
© МВД КрымВ Сакском районе пресекли факт нарушения миграционного законодательства
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма в ходе рейда силовиков пресечен факт нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в МВД по республике.
На территории города Саки и Сакского района сотрудники отдела по вопросам миграции, службы участковых уполномоченных полиции, оперативники уголовного розыска, взвода патрульно-постовой службы МО МВД России "Сакский" при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии были проведены оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием "Иностранный работник", сообщили в ведомстве. Цель мероприятий – выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.
В течение пяти дней полицейские проверяли строительные объекты, где работают иностранные граждане, а также места их проживания. Сотрудниками полиции выявлены и задокументированы правонарушения в отношении 26 иностранных граждан. По всем фактам нарушений в сфере миграции составлены административные протоколы. Допустившим нарушения миграционного законодательства судебными органами назначены административные наказания в виде штрафов в размере от двух до четырех тысяч рублей, рассказали в МВД.
В четверг в Керчи выявили четверых иностранцев-нелегалов – их выдворят из России. В частности, трое иностранцев – граждане государств Центральной Азии в возрасте от 43 до 52 лет – работали в кафе на территории местного рынка. В отношении них составлены административные материалы о нарушении правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации, а также незаконном осуществлении трудовой деятельности на территории страны. Кроме того, силовики установили два факта работы иностранных граждан без документов.
В Крыму ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах, в том числе в производстве пищевых продуктов и напитков, розничной торговле, образовании, растениеводстве, животноводстве и охоте, добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией и газом, сборе и обработке сточных вод.
Ранее на заседании ведомственной коллегии по вопросам противодействия незаконной миграции президент России Владимир Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере. Он подчеркнул, что важнейшей задачей прокуратуры являются контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в свою очередь заявил, что с 2021 года в России сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет.
Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75% и дал поручение прокурорам на местах выработать в этой сфере "сбалансированные решения".
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