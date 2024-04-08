В Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов
В Севастополе будут судить специалиста по миграции за незаконную постановку на учет
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПрокуратура Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе специалист отдела по вопросам миграции предстанет перед судом за незаконную постановку иностранцев на учет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Установлено, что в апреле – сентябре 2022 года, злоупотребляя своим должностными полномочиями, сотрудница отдела по вопросам миграции незаконно постановила на учет 111 граждан государств Средней Азии в отсутствие необходимых документов в нежилом помещении, где фактически они не могли проживать", – говорится в сообщении.
Факты противозаконной деятельности и незаконного пребывания иностранных граждан выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками республиканского УФСБ. Расследование вел крымский главк СК РФ,
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении обвиняемой завершено.
На заседании ведомственной коллегии по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранных граждан президент России Владимир Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере. Он подчеркнул, что важнейшей задачей прокуратуры являются контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в свою очередь заявил, что с 2021 года в России сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75% и дал поручение прокурорам на местах выработать в этой сфере "сбалансированные решения".
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