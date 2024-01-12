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В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии - РИА Новости Крым, 12.01.2024
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали 10 участников преступной группы, организовавших канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T10:42
2024-01-12T10:42
2024-01-12T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали 10 участников преступной группы, организовавших канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.По информации ведомства, ОПГ незаконно получала фиктивные разрешения на трудовую деятельность иностранцев, ставила их на миграционный учет и отправляла на стройку, обеспечивая содержание.Силовики провели обыски в местах проживания задержанных и обнаружили деньги, бланки регистрации, патенты и другие фиктивные документы.ФСБ возбудила 12 уголовных дел за организацию незаконной миграции. Еще 57 уголовных дел возбуждено по линии МВД за фиктивную постановку на миграционный учет. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, мигранты, общество
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции из Средней Азии – ФСБ
10:42 12.01.2024 (обновлено: 11:46 12.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали 10 участников преступной группы, организовавших канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.
"Задержаны два организатора незаконной миграции и восемь пособников. Установлено, что указанные лица организовали пребывание на территории полуострова более 50 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, ОПГ незаконно получала фиктивные разрешения на трудовую деятельность иностранцев, ставила их на миграционный учет и отправляла на стройку, обеспечивая содержание.
Силовики провели обыски в местах проживания задержанных и обнаружили деньги, бланки регистрации, патенты и другие фиктивные документы.
ФСБ возбудила 12 уголовных дел за организацию незаконной миграции. Еще 57 уголовных дел возбуждено по линии МВД за фиктивную постановку на миграционный учет.
Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
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