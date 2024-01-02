https://crimea.ria.ru/20240102/migranty-obyazany-uvedomlyat-mvd-o-nachale-raboty-v-rossii-s-7-yanvarya-1133960699.html

Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России

Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России

С 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T21:04

2024-01-02T21:04

2024-01-02T21:08

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россия

мигранты

миграционная политика

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. С 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую утвердило МВД, сообщает РИА Новости.Заполнить уведомление можно на компьютере или от руки, на русском языке. К нему необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении надо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.После этого документ передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, подать его можно и в электронном формате через портал госуслуг. Приказ вступит в силу 7 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин

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2024

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новости, россия, мигранты, миграционная политика, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)