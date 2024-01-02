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Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
С 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T21:04
2024-01-02T21:04
2024-01-02T21:08
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мигранты
миграционная политика
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. С 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую утвердило МВД, сообщает РИА Новости.Заполнить уведомление можно на компьютере или от руки, на русском языке. К нему необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении надо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.После этого документ передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, подать его можно и в электронном формате через портал госуслуг. Приказ вступит в силу 7 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
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РИА Новости Крым
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новости, россия, мигранты, миграционная политика, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
Иностранцы с 7 января должны заполнять форму, которую утвердило МВД
21:04 02.01.2024 (обновлено: 21:08 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. С 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую утвердило МВД, сообщает РИА Новости.
"Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент", – говорится в документе.
Заполнить уведомление можно на компьютере или от руки, на русском языке. К нему необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении надо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.
После этого документ передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, подать его можно и в электронном формате через портал госуслуг. Приказ вступит в силу 7 января.
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