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Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести запрет на работу мигрантов в системе... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T15:10
2023-10-06T15:10
2023-10-06T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести запрет на работу мигрантов в системе медицины, школьного образования и услуг такси. Документ доступен в думской электронной базе, пишет РИА Новости.Кроме того, законопроект предлагает запретить мигрантам работать в такси и заниматься грузоперевозками, где особо отмечается рост ДТП с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами.Как заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин, приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают.Ранее сообщалось, что в России вступил в действие закон, по которому мигрантам, после медицинского освидетельствования на опасные инфекции, будут выдавать не только справки, но и медицинские книжки, подтверждающие прохождение всех необходимых осмотров.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо количество находящихся в России мигрантовБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантов
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РИА Новости Крым
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новости, россия, школа, больница, такси, государственная дума рф, мигранты
Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
В Госдуму внесен законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси