https://crimea.ria.ru/20231006/migrantam-khotyat-zapretit-rabotat-v-shkolakh-i-bolnitsakh-1131898837.html

Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах

Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах

Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести запрет на работу мигрантов в системе... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T15:10

2023-10-06T15:10

2023-10-06T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести запрет на работу мигрантов в системе медицины, школьного образования и услуг такси. Документ доступен в думской электронной базе, пишет РИА Новости.Кроме того, законопроект предлагает запретить мигрантам работать в такси и заниматься грузоперевозками, где особо отмечается рост ДТП с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами.Как заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин, приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают.Ранее сообщалось, что в России вступил в действие закон, по которому мигрантам, после медицинского освидетельствования на опасные инфекции, будут выдавать не только справки, но и медицинские книжки, подтверждающие прохождение всех необходимых осмотров.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо количество находящихся в России мигрантовБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, школа, больница, такси, государственная дума рф, мигранты