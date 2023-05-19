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Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
Приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T15:49
2023-05-19T15:49
2023-05-19T16:20
владимир путин (политик)
миграционная политика
мигранты
россия
общество
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Он также отметил, что в миграционной политике власть должна исходить, прежде всего, из интересов граждан России в вопросах безопасности, социальной сфере, на рынке труда."Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - указал глава государства.Путин заверил, что РФ открыта для специалистов, которые необходимы для отечественной экономики, в том числе для российских соотечественников, которые близки российскому народу по языку и культуре и всегда считали и продолжают считать Россию своей исторической родиной.По его словам, России легче, чем другим странам, работать по этому направлению, поскольку мигранты здесь, в основном, являются выходцами из бывших республик Советского Союза, близких России по культуре."И наша задача - работать "на дальних подступах", работать прямо в тех странах, откуда и поступает основной миграционный поток. Хочу отметить, что руководство этих стран тоже вместе с нами готово к этой совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, о том, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, и здесь у нас много возможностей для того, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Как женщины и мигранты становятся инструментами влияния Запада в СНГНазвано количество находящихся в России мигрантовБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ
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владимир путин (политик), миграционная политика, мигранты, россия, общество, в мире, безопасность, экономика
Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
Путин: приезжающие в РФ мигранты должны уважать правила и традиции страны и ее регионов
15:49 19.05.2023 (обновлено: 16:20 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Безусловное требование ко всем, кто приезжает к нам в Россию работать, учиться - это уважение наших традиций, соблюдение норм и правил российского общества. Причем здесь региональный аспект тоже очень важен. Куда мигрант приезжает – в Москву, на Северный Кавказ или еще куда-то – нужно и общероссийские знать нормы, и (правила) тех регионов, куда человек приезжает. Обязательно", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что в миграционной политике власть должна исходить, прежде всего, из интересов граждан России в вопросах безопасности, социальной сфере, на рынке труда.
"Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - указал глава государства.
Путин заверил, что РФ открыта для специалистов, которые необходимы для отечественной экономики, в том числе для российских соотечественников, которые близки российскому народу по языку и культуре и всегда считали и продолжают считать Россию своей исторической родиной.
По его словам, России легче, чем другим странам, работать по этому направлению, поскольку мигранты здесь, в основном, являются выходцами из бывших республик Советского Союза, близких России по культуре.
"И наша задача - работать "на дальних подступах", работать прямо в тех странах, откуда и поступает основной миграционный поток. Хочу отметить, что руководство этих стран тоже вместе с нами готово к этой совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, о том, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, и здесь у нас много возможностей для того, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", - сказал президент.
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