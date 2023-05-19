https://crimea.ria.ru/20230519/migranty-dolzhny-uvazhat-pravila-i-traditsii-rossii-i-ee-regionov--putin-1128832617.html

Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин

Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин

Приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T15:49

2023-05-19T15:49

2023-05-19T16:20

владимир путин (политик)

миграционная политика

мигранты

россия

общество

в мире

безопасность

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Приезжающие в Россию мигранты должны уважать нормы и правила российского общества, а также тех регионов, куда они прибывают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Он также отметил, что в миграционной политике власть должна исходить, прежде всего, из интересов граждан России в вопросах безопасности, социальной сфере, на рынке труда."Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - указал глава государства.Путин заверил, что РФ открыта для специалистов, которые необходимы для отечественной экономики, в том числе для российских соотечественников, которые близки российскому народу по языку и культуре и всегда считали и продолжают считать Россию своей исторической родиной.По его словам, России легче, чем другим странам, работать по этому направлению, поскольку мигранты здесь, в основном, являются выходцами из бывших республик Советского Союза, близких России по культуре."И наша задача - работать "на дальних подступах", работать прямо в тех странах, откуда и поступает основной миграционный поток. Хочу отметить, что руководство этих стран тоже вместе с нами готово к этой совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, о том, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, и здесь у нас много возможностей для того, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Как женщины и мигранты становятся инструментами влияния Запада в СНГНазвано количество находящихся в России мигрантовБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ

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владимир путин (политик), миграционная политика, мигранты, россия, общество, в мире, безопасность, экономика