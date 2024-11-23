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Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября
Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО. В России речи о мобилизации не ведется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T22:01
2024-11-23T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО. В России речи о мобилизации не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конгресс США хочет обязать Трампа регулярно запрашивать помощь для Украины. На Крым обрушился штормовой ветер. Дорогу Алушта-Судак-Феодосия, разрушенную после "шторма века" восстановят к концу года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мобилизация в РоссииПресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России никакой речи не ведется. По его словам, в России нет потребности в этом.Представитель Кремля отметил, что в Вооруженные силы РФ ведется набор добровольцев на контрактной основе. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, отметил Песков.Закон о списании долгов участникам СВОПрезидент России Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО. Закон устанавливает, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в ВС РФ, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращаются.Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам. Обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство.Закон США о помощи УкраинеКонгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае если закон примут, то Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Шторм в КрымуВ субботу ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров, порывы ветра достигали до 24 метров в секунду, сообщали в региональном главке МЧС России по Крыму.По информации ведомства, осадки до 4-6 мм зарегистрированы в северных, центральных, западных, южных районах до 4-6 мм, максимальные порывы ветра также наблюдались на всей территории республики до 17-20 метров в секунду, в горах - до 24.Также в ведомстве отметили, что усиление ветра ожидается и в ближайшие время.Дорога под СудакомЗаместитель главы администрации Судака Евгений Краснов сообщил, что дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года.По его словам, на объекте уже выполнено примыкание к существующим берегоукрепительным сооружениям в районе пансионата "Алмаз" и ведется бетонирование откосной части обочины, а также восстанавливаются конструкции лестничных маршей возле моста через реку Шелен.Он отметил, что работы по восстановлению разрушенного участка автодороги продолжаются без выходных даже в штормовую погоду. Полностью завершить работы подрядчик планирует до конца года.
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главное за день, общество, новости, в мире, крым
Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября

Заявление Кремля о мобилизации в России и помощь США Украине - топ новостей 23 ноября

22:01 23.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО. В России речи о мобилизации не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конгресс США хочет обязать Трампа регулярно запрашивать помощь для Украины. На Крым обрушился штормовой ветер. Дорогу Алушта-Судак-Феодосия, разрушенную после "шторма века" восстановят к концу года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Мобилизация в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России никакой речи не ведется. По его словам, в России нет потребности в этом.
Представитель Кремля отметил, что в Вооруженные силы РФ ведется набор добровольцев на контрактной основе. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, отметил Песков.
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
20:11
До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Закон о списании долгов участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО. Закон устанавливает, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в ВС РФ, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращаются.
Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам. Обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
19:11
Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией

Закон США о помощи Украине

Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.
Проукраинские законодатели в обеих партиях конгресса работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Отмечается, что в случае если закон примут, то Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
20:21
Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным

Шторм в Крыму

В субботу ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров, порывы ветра достигали до 24 метров в секунду, сообщали в региональном главке МЧС России по Крыму.
По информации ведомства, осадки до 4-6 мм зарегистрированы в северных, центральных, западных, южных районах до 4-6 мм, максимальные порывы ветра также наблюдались на всей территории республики до 17-20 метров в секунду, в горах - до 24.
Также в ведомстве отметили, что усиление ветра ожидается и в ближайшие время.
Инспекционный выезд в районы Крыма
17:48
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма

Дорога под Судаком

Заместитель главы администрации Судака Евгений Краснов сообщил, что дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года.
По его словам, на объекте уже выполнено примыкание к существующим берегоукрепительным сооружениям в районе пансионата "Алмаз" и ведется бетонирование откосной части обочины, а также восстанавливаются конструкции лестничных маршей возле моста через реку Шелен.
Он отметил, что работы по восстановлению разрушенного участка автодороги продолжаются без выходных даже в штормовую погоду. Полностью завершить работы подрядчик планирует до конца года.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
20:46
Маск снова возглавил топ богатейших людей в мире с $347,8 млрд
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Заголовок открываемого материала
22:01Мобилизация в России и помощь США Украине: главное за 23 ноября
21:18Кино про Советский Союз - почему популярно и что посмотреть
20:46Маск снова возглавил топ богатейших людей в мире с $347,8 млрд
20:21Министр обороны ФРГ: конфликт на Украине перестал быть региональным
20:11До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
19:43Удары вглубь России и "Орешник" над Украиной: топ новостей недели
19:11Залужный: НАТО не готова к "войне на истощение" с Россией
18:46Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
18:19Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО
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17:48Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
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