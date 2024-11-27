https://crimea.ria.ru/20241127/v-krasnoperekopskom-rayone-kryma-naznachili-glavu-administratsii-1142176292.html
В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
Депутаты Красноперекопского районного совета переназначили главой администрации района Сергея Биданца, который занимает этот пост с 2014 года. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:51
2024-11-27T13:51
2024-11-27T14:02
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сергей биданец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Красноперекопского районного совета переназначили главой администрации района Сергея Биданца, который занимает этот пост с 2014 года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в приемной администрации.После выборов в сентябре 2024 года, согласно процедуре, он сложил полномочия в связи с истечением срока их действия и 27 ноября был переизбран депутатами на новый срок.В конкурсе на замещение должности главы района приняли участие три кандидата: Сергей Биданец, Александр Афанасьев, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Красноперекопского района, и председатель районного теризбиркома Андрей Исаченко. Победителями конкурсная комиссия признала Исаченко и Биданца.На сайте Красноперекопской районной администрации проводилось онлайн голосование, в котором мог принять участие каждый житель района. По его итогам победил действующий глава, за которого отдали голоса 598 человек – почти 78% от общего количества проголосовавших.Выборы глав администраций в муниципальных образованиях Крыма проходят после выборов в местные советы, которые состоялись в сентябре. 25 октября главой Симферопольского района был избран Сергей Петелин, который до этого исполнял обязанности заместителя министра сельского хозяйства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое избрали главу администрацииВ Первомайском районе Крыма избрали главу администрацииВ Ленинском районе Крыма избрали главу администрации
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РИА Новости Крым
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крым, красноперекопский район, сергей биданец, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, политика
В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
Главой администрации Красноперекопского района Крыма назначен Сергей Биданец
13:51 27.11.2024 (обновлено: 14:02 27.11.2024)