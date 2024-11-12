https://crimea.ria.ru/20241112/v-pervomayskom-rayone-kryma-izbrali-glavu-administratsii-1141791472.html

В Первомайском районе Крыма избрали главу администрации

В Первомайском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Первомайском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T14:07

2024-11-12T14:07

2024-11-12T14:07

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

первомайский район

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крым

александр соколовский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года исполнял обязанности руководителя этого района. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии во вторник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.В финал конкурса на должность главы администрации района, который проходил во вторник, вышли два кандидата: Максим Бродовский и Александр Соколовский. В конкурсе также участвовал Максим Самойлов.Александр Соколовский родился 25 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование – закончил Крымский государственный аграрный университет по специальности "агрономия".В 2020 году стал главным специалистом отдела муниципального контроля управления по вопросам местного значения и предоставления муниципальных услуг администрации Первомайского района Крыма. Затем занял должность заведующего сектором по производству управления сельского хозяйства и экономического развития администрации района.2021 году занял пост первого заместителя главы администрации Первомайского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрацииВ Кировском районе Крыма избрали главу администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, первомайский район, новости крыма, крым, александр соколовский