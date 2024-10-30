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В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации
В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации
Главой администрации Джанкойского района Крыма избрана Инна Федоренко. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в среду, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:28
2024-10-30T13:28
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
джанкойский район
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Джанкойского района Крыма избрана Инна Федоренко. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в среду, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.В конкурсе на вакантную должность главы администрации района приняли участие три кандидата — Инна Федоренко, Александр Сяднев и Дмитрий Зуев.По итогу конкурса в финал вышли Инна Федоренко и Александр Сяднев.Инна Федоренко родилась в Крыму. Закончила Южный филиал "Крымский агротехнологический университет" Национального аграрного университета по направлению "Учет и аудит". С марта 2015 года работала в администрации Джанкойского района в должности главного специалиста отдела сельского хозяйства управления по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике, потом была начальником этого управления. 24 апреля 2017 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Джанкойского района. В сентябре 2017 года возглавила администрацию района.Ранее в Кировском районе Крыма избрали главой местной администрации Елену Янчукову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, джанкойский район, новости крыма, крым
В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Джанкойского района Крыма избрали Инну Федоренко

13:28 30.10.2024
 
© Соцсети Инны ФедоренкоГлава администрации Джанкойского района Инна Федоренко
Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко
© Соцсети Инны Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Джанкойского района Крыма избрана Инна Федоренко. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в среду, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.

"Сессия состоялась. Главой администрации города назначена Инна Федоренко", - говорится в сообщении.

В конкурсе на вакантную должность главы администрации района приняли участие три кандидата — Инна Федоренко, Александр Сяднев и Дмитрий Зуев.
По итогу конкурса в финал вышли Инна Федоренко и Александр Сяднев.
Инна Федоренко родилась в Крыму. Закончила Южный филиал "Крымский агротехнологический университет" Национального аграрного университета по направлению "Учет и аудит". С марта 2015 года работала в администрации Джанкойского района в должности главного специалиста отдела сельского хозяйства управления по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике, потом была начальником этого управления.
24 апреля 2017 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Джанкойского района. В сентябре 2017 года возглавила администрацию района.
Ранее в Кировском районе Крыма избрали главой местной администрации Елену Янчукову.
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Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиДжанкойский районНовости КрымаКрым
 
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