https://crimea.ria.ru/20241030/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-izbrali-glavu-administratsii-1141468649.html

В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации

В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Джанкойского района Крыма избрана Инна Федоренко. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в среду, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T13:28

2024-10-30T13:28

2024-10-30T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Джанкойского района Крыма избрана Инна Федоренко. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в среду, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.В конкурсе на вакантную должность главы администрации района приняли участие три кандидата — Инна Федоренко, Александр Сяднев и Дмитрий Зуев.По итогу конкурса в финал вышли Инна Федоренко и Александр Сяднев.Инна Федоренко родилась в Крыму. Закончила Южный филиал "Крымский агротехнологический университет" Национального аграрного университета по направлению "Учет и аудит". С марта 2015 года работала в администрации Джанкойского района в должности главного специалиста отдела сельского хозяйства управления по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике, потом была начальником этого управления. 24 апреля 2017 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Джанкойского района. В сентябре 2017 года возглавила администрацию района.Ранее в Кировском районе Крыма избрали главой местной администрации Елену Янчукову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации

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