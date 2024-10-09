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В Керчи назначен новый глава администрации - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Керчи назначен новый глава администрации
В Керчи назначен новый глава администрации - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Керчи назначен новый глава администрации
Новым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщили РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T14:30
2024-10-09T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Новым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Керчи.В конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата: бывший заместитель главы администрации Керчи Олег Шевченко, Валерий Писарев, в 2021 году занимавший должность советника главы администрации, и Олег Каторгин, который исполнял обязанности главы администрации города.Конкурсная комиссия во главе с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком отобрала двух человек – Олега Каторгина и Валерия Писарева. Такое решение было принято на основе интерактивного голосования граждан, которое проводилось во время конкурса. Олег Каторгин по итогам конкурса набрал 80 баллов, его соперник Валерий Писарев – 70.1 июня 2024 года предыдущий мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию. Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Исполняющим обязанности был назначен Олег Каторгин, до этого занимавший должность заместителя главы администрации.С 6 по 8 сентября в Крыму прошли выборы в местные советы, в Керчи голосование проходило на 69 избирательных участках. После формирования состава местных советов, по регламенту, должны пройти выборы глав муниципалитетов. Для этого формируются конкурсные комиссии, члены которых заслушивают кандидатов и выбирают двух претендентов. Эти кандидатуры выставляются на голосование, в ходе которого депутаты городских советов избирают главу администрации.Олег Каторгин родился 2 июня 1980 года. В 2002 году закончил Одесскую национальную юридическую академию, по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста. В 2009 году закончил Одесский региональный институт государственного управления по специальности "Государственное управление", присвоена квалификация магистра государственного управления.В период с 2014 по май 2024 работал начальником управления по правовым вопросам администрации Керчи, с мая по июль был заместителем главы администрации города. А с июля 2024 года являлся врио главы администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, керчь, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, новости крыма, срочные новости крыма, олег каторгин
В Керчи назначен новый глава администрации

Новой главой администрации Керчи стал Олег Каторгин

14:30 09.10.2024 (обновлено: 14:33 09.10.2024)
 
© Из соцсетей Олега КаторгинаГлава администрация Керчи Олег Каторгин
Глава администрация Керчи Олег Каторгин
© Из соцсетей Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Новым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Керчи.
"Решение принято единогласно. Новым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин", - сказал собеседник агентства.
В конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата: бывший заместитель главы администрации Керчи Олег Шевченко, Валерий Писарев, в 2021 году занимавший должность советника главы администрации, и Олег Каторгин, который исполнял обязанности главы администрации города.
Конкурсная комиссия во главе с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком отобрала двух человек – Олега Каторгина и Валерия Писарева. Такое решение было принято на основе интерактивного голосования граждан, которое проводилось во время конкурса. Олег Каторгин по итогам конкурса набрал 80 баллов, его соперник Валерий Писарев – 70.
1 июня 2024 года предыдущий мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию. Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Исполняющим обязанности был назначен Олег Каторгин, до этого занимавший должность заместителя главы администрации.
С 6 по 8 сентября в Крыму прошли выборы в местные советы, в Керчи голосование проходило на 69 избирательных участках. После формирования состава местных советов, по регламенту, должны пройти выборы глав муниципалитетов. Для этого формируются конкурсные комиссии, члены которых заслушивают кандидатов и выбирают двух претендентов. Эти кандидатуры выставляются на голосование, в ходе которого депутаты городских советов избирают главу администрации.
Олег Каторгин родился 2 июня 1980 года. В 2002 году закончил Одесскую национальную юридическую академию, по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста. В 2009 году закончил Одесский региональный институт государственного управления по специальности "Государственное управление", присвоена квалификация магистра государственного управления.
В период с 2014 по май 2024 работал начальником управления по правовым вопросам администрации Керчи, с мая по июль был заместителем главы администрации города. А с июля 2024 года являлся врио главы администрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Михаил Афанасьев - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
12:23
В Симферополе выбрали главу администрации
 
КрымКерчьКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяПолитикаНовости КрымаСрочные новости КрымаОлег Каторгин
 
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