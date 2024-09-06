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На выборах в Керчи открылись 69 избирательных участков

На выборах в Керчи открылись 69 избирательных участков - РИА Новости Крым, 06.09.2024

На выборах в Керчи открылись 69 избирательных участков

В Керчи в Единый день голосования открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах. Кого и как будут выбирать жители города РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T08:28

2024-09-06T08:28

2024-09-06T09:44

керчь

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КЕРЧЬ, 6 сен - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Керчи в Единый день голосования открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах. Кого и как будут выбирать жители города РИА Новости Крым рассказала председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Керчь Республики Крым Любовь Сервик.Председатель керченской ТИК пояснила, что каждый избиратель получит по четыре бюллетеня. По одномандатным избирательным округам по Керчи зарегистрированы 65 кандидатов. В выборах в горсовет Керчи участвуют шесть партий, в Госсовет Крыма – семь. Кроме того, люди, у которых по уважительной причине (по болезни, инвалидности, уходу за больным человеком) не получится прийти на избирательные участки самостоятельно, могут подать заявление о голосовании на дому."Заявление подается письменно и предоставляется на избирательный участок (это может сделать родственник) или по телефону избирательного участка, который указан в том числе в информационной листовке-приглашении на выборы. Также можно позвонить в ТИК, и мы передадим информацию в участковую комиссию", – объяснила Людмила Сервик.Крайний срок подачи заявления о голосовании на дому – 14:00 8 сентября. Избирательные комиссии придут к таким гражданам и предоставят возможность проголосовать.Результаты голосования будут подведены, когда все участковые комиссии сдадут итоговые протоколы.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборамТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборахВ Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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