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На Трампа совершено новое покушение – что известно
На Трампа совершено новое покушение – что известно - РИА Новости Крым, 16.09.2024
На Трампа совершено новое покушение – что известно
Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T06:33
2024-09-16T06:33
2024-09-16T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками секретной службы. Об этом пишет РИА Новости.Стрельба произошла примерно в 270-450 метрах от политика, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Он сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где заметили стрелявшего, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа."Вероятно, от 300 до 500 ярдов (270-450 метрах - ред.). Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", – сказал Брэдшоу в ходе пресс-конференции.Сам Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба, и подчеркнул, что не ранен.Президент США Джо Байден заявил, что подозреваемый в предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа находится под стражей.Он также поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша, в мире, происшествия, новости
На Трампа совершено новое покушение – что известно
Мужчина открыл стрельбу из АК-47 у гольф-клуба Дональда Трампа в США
06:33 16.09.2024 (обновлено: 07:42 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками секретной службы. Об этом пишет РИА Новости.
Стрельба произошла примерно в 270-450 метрах от политика, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Он сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан.
На месте, где заметили стрелявшего, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
"Вероятно, от 300 до 500 ярдов (270-450 метрах - ред.). Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", – сказал Брэдшоу в ходе пресс-конференции.
Сам Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба, и подчеркнул, что не ранен.
"Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся", - приводит заявление Трампа телеканал CNN.
Президент США Джо Байден заявил, что подозреваемый в предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа находится под стражей.
"Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения", — сказал Байден.
Он также поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.
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