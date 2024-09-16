https://crimea.ria.ru/20240916/na-trampa-soversheno-novoe-pokushenie--chto-izvestno-1140367277.html

На Трампа совершено новое покушение – что известно

На Трампа совершено новое покушение – что известно - РИА Новости Крым, 16.09.2024

На Трампа совершено новое покушение – что известно

Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T06:33

2024-09-16T06:33

2024-09-16T07:42

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками секретной службы. Об этом пишет РИА Новости.Стрельба произошла примерно в 270-450 метрах от политика, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Он сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где заметили стрелявшего, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа."Вероятно, от 300 до 500 ярдов (270-450 метрах - ред.). Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", – сказал Брэдшоу в ходе пресс-конференции.Сам Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба, и подчеркнул, что не ранен.Президент США Джо Байден заявил, что подозреваемый в предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа находится под стражей.Он также поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша, в мире, происшествия, новости