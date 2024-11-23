Рейтинг@Mail.ru
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241123/dva-novykh-detsada-poyavyatsya-v-pervomayskom-i-sakskom-rayonakh-kryma-1142083487.html
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
Два детских сада в Крыму введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объектов. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T17:48
2024-11-23T17:49
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
строительство
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/17/1142083340_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d64448862d2f8208be1c46315acd0c80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два детских сада в Крыму введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объектов.По его словам, строительство детских садов "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки реализуются в рамках Госпрограммы развития Крыма.Также в Симферополе продолжается строительство новых детсадов, рассказала ранее заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина. По ее словам, в микрорайоне Крымская роза построено и уже открыто два детских сада – "Кораблик" и "Акварель", каждый на 260 мест.В рамках федеральной программы построен детсад в микрорайоне Маршала Жукова, на улице Уркуста, и еще два - в микрорайоне Пневматика, на улице Балаклавской – на 260 и 350 мест соответственно. А в микрорайоне Город мира появились детсады "Буратино" и "Золотой ключик" на 260 мест каждый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииСемь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/17/1142083340_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_2ee832d2b6a35227e7a5d7cdc6be4b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, крым, новости крыма, строительство, образование в крыму и севастополе
Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма

В двух районах Крыма до конца года введут в эксплуатацию два детских сада

17:48 23.11.2024 (обновлено: 17:49 23.11.2024)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаИнспекционный выезд в районы Крыма
Инспекционный выезд в районы Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два детских сада в Крыму введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объектов.
По его словам, строительство детских садов "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки реализуются в рамках Госпрограммы развития Крыма.
"Оба учреждения находятся на высокой степени готовности. Работы ведутся активно, и в ближайшее время мы ожидаем получения заключения о соответствии. До конца года оба детских сада должны быть введены в эксплуатацию", - написал Гоцанюк в Telegram-канале
Также в Симферополе продолжается строительство новых детсадов, рассказала ранее заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина. По ее словам, в микрорайоне Крымская роза построено и уже открыто два детских сада – "Кораблик" и "Акварель", каждый на 260 мест.
В рамках федеральной программы построен детсад в микрорайоне Маршала Жукова, на улице Уркуста, и еще два - в микрорайоне Пневматика, на улице Балаклавской – на 260 и 350 мест соответственно. А в микрорайоне Город мира появились детсады "Буратино" и "Золотой ключик" на 260 мест каждый.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два новых детских сада открыли в Евпатории
Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
 
Юрий ГоцанюкКрымНовости КрымаСтроительствоОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Как получить деньги из ломбарда от продажи своего залога – Центробанк
18:19Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО
18:16На Кубани легковушка вылетела на тротуар: пострадали девочка и бабушка
17:48Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
17:13Был патриотом страны: в Алуште простились с героем СВО
16:35ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
16:05В Крыму усиливается штормовой ветер - чего еще ждать в ближайшие часы
15:50В Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатией
15:34Возвращенных в Россию жителей Курской области обеспечат жильем
15:22Подросток в Иркутске ударил сверстника ножом
15:17"Искандер" сжег украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр – видео
15:06В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники
14:50Польские фермеры заблокировали движение фур из Украины
14:21Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
14:00В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты
13:51Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком
13:20Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска
13:04Движение по Крымскому мосту открыто – сколько ждать проезда из Тамани
12:53Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки
12:29Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Лента новостейМолния