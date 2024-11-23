Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма
В двух районах Крыма до конца года введут в эксплуатацию два детских сада
17:48 23.11.2024 (обновлено: 17:49 23.11.2024)
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаИнспекционный выезд в районы Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два детских сада в Крыму введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объектов.
По его словам, строительство детских садов "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки реализуются в рамках Госпрограммы развития Крыма.
"Оба учреждения находятся на высокой степени готовности. Работы ведутся активно, и в ближайшее время мы ожидаем получения заключения о соответствии. До конца года оба детских сада должны быть введены в эксплуатацию", - написал Гоцанюк в Telegram-канале
Также в Симферополе продолжается строительство новых детсадов, рассказала ранее заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина. По ее словам, в микрорайоне Крымская роза построено и уже открыто два детских сада – "Кораблик" и "Акварель", каждый на 260 мест.
В рамках федеральной программы построен детсад в микрорайоне Маршала Жукова, на улице Уркуста, и еще два - в микрорайоне Пневматика, на улице Балаклавской – на 260 и 350 мест соответственно. А в микрорайоне Город мира появились детсады "Буратино" и "Золотой ключик" на 260 мест каждый.
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