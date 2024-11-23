https://crimea.ria.ru/20241123/dva-novykh-detsada-poyavyatsya-v-pervomayskom-i-sakskom-rayonakh-kryma-1142083487.html

Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма

Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах Крыма

Два детских сада в Крыму введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объектов. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T17:48

2024-11-23T17:48

2024-11-23T17:49

юрий гоцанюк

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образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Два детских сада в Крыму введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объектов.По его словам, строительство детских садов "Чебурашка" в селе Гришино Первомайского района и "Светлячок" в городе Саки реализуются в рамках Госпрограммы развития Крыма.Также в Симферополе продолжается строительство новых детсадов, рассказала ранее заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина. По ее словам, в микрорайоне Крымская роза построено и уже открыто два детских сада – "Кораблик" и "Акварель", каждый на 260 мест.В рамках федеральной программы построен детсад в микрорайоне Маршала Жукова, на улице Уркуста, и еще два - в микрорайоне Пневматика, на улице Балаклавской – на 260 и 350 мест соответственно. А в микрорайоне Город мира появились детсады "Буратино" и "Золотой ключик" на 260 мест каждый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииСемь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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