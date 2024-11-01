https://crimea.ria.ru/20241101/dva-novykh-detskikh-sada-otkryli-v-evpatorii-1141536409.html

Два новых детских сада открыли в Евпатории

Два новых детских сада открыли в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Два новых детских сада открыли в Евпатории

В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T16:37

2024-11-01T16:37

2024-11-01T16:37

евпатория

детский сад

александр юрьев

дети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев.Второй детский сад "Спутник" открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест, добавил Юрьев. Он отметил, что набор детей в это дошкольное учреждение осуществляется с одного года.Глава города подчеркнул, что открытие новых детсадов позволит полностью ликвидировать в Евпатории очередь в детские учреждения.До 2028 года в Крыму введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики, сообщили ранее на форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионовКрымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусахВ Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест

https://crimea.ria.ru/20240814/dva-desyatka-novykh-detskikh-sadov-otkroyut-v-krymu-do-kontsa-goda-1139588211.html

евпатория

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2024

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евпатория, детский сад, александр юрьев, дети, новости крыма