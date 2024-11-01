Рейтинг@Mail.ru
Два новых детских сада открыли в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241101/dva-novykh-detskikh-sada-otkryli-v-evpatorii-1141536409.html
Два новых детских сада открыли в Евпатории
Два новых детских сада открыли в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Два новых детских сада открыли в Евпатории
В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T16:37
2024-11-01T16:37
евпатория
детский сад
александр юрьев
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141537802_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c904ed44dc0a4bffa095b85c12541f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев.Второй детский сад "Спутник" открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест, добавил Юрьев. Он отметил, что набор детей в это дошкольное учреждение осуществляется с одного года.Глава города подчеркнул, что открытие новых детсадов позволит полностью ликвидировать в Евпатории очередь в детские учреждения.До 2028 года в Крыму введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики, сообщили ранее на форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионовКрымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусахВ Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест
https://crimea.ria.ru/20240814/dva-desyatka-novykh-detskikh-sadov-otkroyut-v-krymu-do-kontsa-goda-1139588211.html
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141537802_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_10cc0f4f775bc4eda4d813b61287326e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, детский сад, александр юрьев, дети, новости крыма
Два новых детских сада открыли в Евпатории

Ко Дню народного единства в Евпатории открыли два новых детских сада

16:37 01.11.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДва новых детских сада открыли в Евпатории
Два новых детских сада открыли в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев.

"Новый детский сад "Светлячок", расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. Здесь наряду с общеразвивающими группами планируется набор групп для детей с особенностями развития", – написал он в своем Telegram-канале.

Второй детский сад "Спутник" открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест, добавил Юрьев. Он отметил, что набор детей в это дошкольное учреждение осуществляется с одного года.
Глава города подчеркнул, что открытие новых детсадов позволит полностью ликвидировать в Евпатории очередь в детские учреждения.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДва новых детских сада открыли в Евпатории
Два новых детских сада открыли в Евпатории
1 из 7
Два новых детских сада открыли в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияДетский сад в Евпатории
Детский сад в Евпатории
2 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияДетский сад в Евпатории
Детский сад в Евпатории
3 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДетский сад в Евпатории
Детский сад в Евпатории
4 из 7
Детский сад в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияДетский сад в Евпатории
Детский сад в Евпатории
5 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДетский сад "Светлячок" в Евпатории
Детский сад Светлячок в Евпатории
6 из 7
Детский сад "Светлячок" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДетский сад "Спутник" в Евпатории
Детский сад Спутник в Евпатории
7 из 7
Детский сад "Спутник" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
1 из 7
Два новых детских сада открыли в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
2 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
3 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
4 из 7
Детский сад в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
5 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
6 из 7
Детский сад "Светлячок" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
7 из 7
Детский сад "Спутник" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
До 2028 года в Крыму введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики, сообщили ранее на форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.
Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов
Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
14 августа, 13:01
Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
 
ЕвпаторияДетский садАлександр ЮрьевдетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
16:54В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора
16:37Два новых детских сада открыли в Евпатории
16:12Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
15:48В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"
15:22В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
15:10В Севастополе снизили тарифы на газ
14:47Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела
14:33Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
14:16В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов
14:07Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
14:04Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю
13:43Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветром
13:27Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России
13:14Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
13:10На Крымском мосту начала расти очередь
13:09КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
13:03Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
12:43После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
12:31Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
Лента новостейМолния