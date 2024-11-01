Два новых детских сада открыли в Евпатории
Ко Дню народного единства в Евпатории открыли два новых детских сада
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДва новых детских сада открыли в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев.
"Новый детский сад "Светлячок", расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. Здесь наряду с общеразвивающими группами планируется набор групп для детей с особенностями развития", – написал он в своем Telegram-канале.
Второй детский сад "Спутник" открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест, добавил Юрьев. Он отметил, что набор детей в это дошкольное учреждение осуществляется с одного года.
Глава города подчеркнул, что открытие новых детсадов позволит полностью ликвидировать в Евпатории очередь в детские учреждения.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДва новых детских сада открыли в Евпатории
1 из 7
Два новых детских сада открыли в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияДетский сад в Евпатории
2 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияДетский сад в Евпатории
3 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДетский сад в Евпатории
4 из 7
Детский сад в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияДетский сад в Евпатории
5 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДетский сад "Светлячок" в Евпатории
6 из 7
Детский сад "Светлячок" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваДетский сад "Спутник" в Евпатории
7 из 7
Детский сад "Спутник" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
1 из 7
Два новых детских сада открыли в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
2 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
3 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
4 из 7
Детский сад в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
5 из 7
Детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
6 из 7
Детский сад "Светлячок" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
7 из 7
Детский сад "Спутник" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
До 2028 года в Крыму введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики, сообщили ранее на форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет.
Всего в республике необходимо построить 20 новых школ, чтобы решить проблему вторых смен в общеобразовательных организациях Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
14 августа, 13:01Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года