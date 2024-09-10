https://crimea.ria.ru/20240910/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-postroyat-novyy-detskiy-sad-za-280-millionov-1140236410.html

В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов

В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов - РИА Новости Крым, 10.09.2024

В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов

В Джанкойском районе Крыма до 2025 года построят новый детский сад за 280 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T07:03

2024-09-10T07:03

2024-09-10T07:03

джанкойский район

новости крыма

крым

детский сад

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма до 2025 года построят новый детский сад за 280 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном портале республиканского правительства.В соответствии с документом, стоимость работ составит 279,8 млн рублей. Предельный срок исполнения контракта – 1 декабря 2025 года. Заказчиком строительства выступает Инвестиционно-строительное управление Республики Крым.В Симферополе появится еще шесть школ, а в ближайшее время сдадут в эксплуатацию три новых детских сада, сообщал ранее мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионеВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыКак записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы

джанкойский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, новости крыма, крым, детский сад, дети