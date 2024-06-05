https://crimea.ria.ru/20240605/gde-v-simferopole-poyavyatsya-novye-shkoly-i-detskie-sady--1137869640.html

Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады

Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады

В Симферополе появится еще шесть школ, а в ближайшее время сдадут в эксплуатацию три новых детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил мэр... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T20:33

2024-06-05T20:33

2024-06-05T19:51

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

симферополь

новости крыма

строительство

школа

детский сад

образование в крыму и севастополе

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В Симферополе построят еще шесть школ и готовятся открыть три новых детских сада В Симферополе построят еще шесть школ и готовятся открыть три новых детских сада audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе появится еще шесть школ, а в ближайшее время сдадут в эксплуатацию три новых детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.Три детских сада готовятся открыть в СимферополеПо словам Афанасьева, сейчас число мест в детсады Симферополя превышает количество детей, стоящих в очереди на оформление в дошкольные учреждения. Но, хотя динамика в это вопросе в целом положительная, проблема все равно существует, отметил он.В пример он привел детский садик "Золотая рыбка" в микрорайоне Марьино, где есть острый дефицит мест и нет возможности строить что-то новое. Случай, говорит Афанасьев, не единичный."Там сейчас возобновлен контракт, и мы будем заканчивать капитальный ремонт. Но подходящих площадок для того, чтобы мы построили там новый детский сад, просто нет. То же самое можно говорить о центре города", – сказал глава города.Тем не менее, по словам Афанасьева, если не в двух кварталах, то в двух остановках от домов симферпольцев новые детские сады появляться будут.Некоторые уже готовятся принять детей: три новых учреждения откроются в ближайшее время – идет приемка объектов в эксплуатацию, сказал мэр."Открывается еще три новых детских садика. Один в районе Маршала Жукова и два в районе Балаклавской, микрорайон Пневматика", – уточнил он.Шесть новых школ появится в СимферополеПроблема со школами, по словам Афанасьева, стоит даже более остро, чем с детскими садами: перегружены все, кроме двух, сказал мэр.Из-за этого в большинстве общеобразовательных учреждений крымской столицы дети учатся в две смены, что далеко не всегда удобно как школьникам, так и их родителям.Ситуацию стараются исправить – поиск площадок под строительство новых школ продолжается. Пять земельных участков уже сформировали. Еще на одном начаты проектные работы.Также, по его словам, рассматриваются варианты построить дополнительные корпуса на территориях тех школ, где их расположить позволяют земельные участки."Я уверен, что наши объекты попадут в программу развития и у нас будет начато строительство новых школ", – поделился ожиданиями мэр.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессиюБесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьВ школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет

https://crimea.ria.ru/20240522/kak-shkolnikam-kryma-pomogayut-vybrat-professiyu-i-postupit-v-vuz-1137492513.html

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михаил афанасьев, симферополь, новости крыма, строительство, школа, детский сад, образование в крыму и севастополе