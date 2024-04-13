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В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет

В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет

Курс региональной истории "Севастополеведение" станет обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025 года. Федеральные средства на разработку новой... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T21:26

2024-04-13T21:26

2024-04-13T21:07

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игорь михеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Курс региональной истории "Севастополеведение" станет обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025 года. Федеральные средства на разработку новой линейки пособий ждут уже этой осенью. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель губернатора города Игорь Михеев.По его словам, именно с учебным с пособием "Севастополеведение", которое вошло в федеральный перечень учебников, министр просвещения в прошлом году "пришел к президенту", демонстрируя его в качестве примера того, как должна преподаваться в школах история родного края. Курс "Севастополеведение" преподавали в местных школах как "внеурочку" почти с самого начала "украинских" времен. После возвращения города в Россию вопрос о необходимости сделать предмет полноценным неоднократно обсуждался педагогами и властью .С 2023/24 учебного года он стал обязательным, но только в 8 и 9 классах – для остальных учеников урок региональной истории по-прежнему факультативный. Замгубернатора отмечает, что это временно: работа продолжается.Он отметил, что Министерство просвещения намерено выделить гранты на подготовку учебников по региональной истории для субъектов уже этой осенью, и Севастополь тоже рассчитывает на господдержку, чтобы масштабировать работу."Через пару-тройку месяцев ожидаются федеральные деньги на подготовку таких государственных учебников в регионах. Очень надеюсь, что это произойдет. Если мы до конца года начнем, то, думаю, к осени 2025 года, к 1 сентября, у нас будет уже линейка учебников по региональной истории", – отметил он.Михеев подчеркнул, что помимо наполнения курса "Севастополеведение" для разных классов предстоит решить важную задачу – синхронизировать его с основной программой по истории."Сейчас обсуждается, в каких классах какие эпохи давать. Не может быть так, что в этом классе в учебнике "Севастополеведение" мы изучаем Крещение Руси, а в учебнике истории в это же время проходим Великую Отечественную войну – это диссонанс с точки зрения образовательной программы. Она должна быть единой, чтобы отличалась только региональная компонента, а общая канва не менялась. Это важно еще и для того, чтобы школьник, приезжая из одного региона в другой, проще вливался", – рассказал Михеев.Замгубернатора Севастополя напомнил, что сейчас в России ведется огромная работа по приведению каждого школьного образовательного курса к единой программе, и учебники единого образца по истории уже есть для 10-11 классов. В марте директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что по примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" в регионах всей России будут разработаны пособия по региональной истории, таким образом будет модернизирована вся система преподавания этой дисциплины в стране. Это интересноКурс "Севастополеведение" появился спустя несколько лет после того, как Севастополь оказался в составе Украины после распада СССР – в 1995 году. Пособие было дополнительным к украинским учебникам по истории, в которых, в частности, малоизвестному бою под Крутами* уделялось в разы больше внимания, чем двум героическим оборонам города в период Крымской и Великой Отечественной войны. Пособия начинали издаваться при поддержке местного бизнесмена и мецената, создателя мемориального комплекса "35 береговая батарея", избранного "народного мера" Севастополя в период Крымской весны Алексея Чалого. Бессменным автором курса является историк и обществовед, ныне сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.* Бой под Крутами – сражение большевистского отряда с вооруженными формированиями Украинской народной республики (УНР) в районе ж/д станции у села Круты, к северо-востоку от Киева, 29 января 1918 года. События происходили в условиях гражданской войны и многовластия в России после двух революций. В Киеве Центральная Рада провозгласила УНР, в которую "включила" не только малороссиийские земли, но и частично Таврическую, Курскую и Воронежскую губернии.На Украине есть день памяти героев Крут, которых считают героями, пожертвовавшими собой ради независимости Украины. Примечательно, что бывший председатель генсекретариата Центральной Рады Дмитрий Дорошенко вспоминал события так:"Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их – буквально на убой – навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на позиции".Командовавший студентами преподаватель Киевской школы прапорщиков Аверкий Гончаренко остался жив, после Гражданской войны жил на Западной Украине, входившей в состав Польши, а в годы Великой Отечественной служил в дивизии СС "Галичина". Жизнь он завершил в США, куда эмигрировал после поражения нацистской Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в КрымМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка ТихонМузей региональной истории построят в Крыму

севастополь

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество, образование в крыму и севастополе, дети, история, новости крыма, игорь михеев