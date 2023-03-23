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Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:43
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого столе об истории Севастополя и его месте в истории страны. Его словам приводит пресс-служба организации.Он также отметил, что успехи исторической науки в Севастополе, о чем свидетельствует в частности появление фундаментального трехтомного труда "История Севастополя", отражают "динамичное и стремительное развитие самого города"."И этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей. Величественный, переживший две героические обороны Севастополь, сегодня не только продолжает быть форпостом нашей страны на Чкрном море, но и активно помогает новым регионам России. А это значит, что его славная история — продолжается", – подытожил он.Ранее о том, что Севастополь будет инициировать программы, аналогичные "Севастополеведению", во всех регионах страны заявлял губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. В ноябре 2021 года учитель начальных классов севастопольской школы № 14 Ольга Самойлова, преподаватель "Севастополеведения", была признана одним из шести лучших российских краеведов по итогам всероссийского конкурса, участие в котором приняли 180 педагогов со всей России.Курс "Севастополеведения", одним из авторов которого является сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, стали преподавать в городе в 1995 году. Курс является дополнительным к традиционному по истории для школьников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе презентовали уникальный трехтомник об истории города На издание "дневника севастопольского школьника" потратили около 1 млн Тему СВО включат в новые учебники по истории
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севастополь, сергей нарышкин, екатерина алтабаева, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, новости крыма
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
По учебникам Севастополя модернизируют всю систему преподавания истории родного края в РФ
13:12 23.03.2023 (обновлено: 13:43 23.03.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого столе об истории Севастополя и его месте в истории страны. Его словам приводит пресс-служба организации.
"Уже в скором времени в издательстве "Просвещение" выйдут новые учебники "Севастополеведения". Нет никаких сомнений в том, что опыт Севастополя будет востребован, когда перед нами встанет вопрос о модернизации всей системы преподавания истории родного края", – сказал Нарышкин.
Он также отметил, что успехи исторической науки в Севастополе, о чем свидетельствует в частности появление фундаментального трехтомного труда "История Севастополя", отражают "динамичное и стремительное развитие самого города".
"И этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей. Величественный, переживший две героические обороны Севастополь, сегодня не только продолжает быть форпостом нашей страны на Чкрном море, но и активно помогает новым регионам России. А это значит, что его славная история — продолжается", – подытожил он.
Ранее о том, что Севастополь будет инициировать программы, аналогичные "Севастополеведению"
, во всех регионах страны заявлял губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.
В ноябре 2021 года учитель начальных классов севастопольской школы № 14 Ольга Самойлова, преподаватель "Севастополеведения", была признана одним из шести лучших российских краеведов по итогам всероссийского конкурса, участие в котором приняли 180 педагогов со всей России.
Курс "Севастополеведения", одним из авторов которого является сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, стали преподавать в городе в 1995 году. Курс является дополнительным к традиционному по истории для школьников.
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