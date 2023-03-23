Рейтинг@Mail.ru
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/po-uchebnikam-sevastopolya-uluchshat-prepodavanie-istorii-kraya-vo-vsey-rossii-1127722960.html
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:43
севастополь
сергей нарышкин
екатерина алтабаева
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127629010_0:61:3132:1822_1920x0_80_0_0_ed20dc70df74e3b8ddcd387cffc49bd6.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого столе об истории Севастополя и его месте в истории страны. Его словам приводит пресс-служба организации.Он также отметил, что успехи исторической науки в Севастополе, о чем свидетельствует в частности появление фундаментального трехтомного труда "История Севастополя", отражают "динамичное и стремительное развитие самого города"."И этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей. Величественный, переживший две героические обороны Севастополь, сегодня не только продолжает быть форпостом нашей страны на Чкрном море, но и активно помогает новым регионам России. А это значит, что его славная история — продолжается", – подытожил он.Ранее о том, что Севастополь будет инициировать программы, аналогичные "Севастополеведению", во всех регионах страны заявлял губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. В ноябре 2021 года учитель начальных классов севастопольской школы № 14 Ольга Самойлова, преподаватель "Севастополеведения", была признана одним из шести лучших российских краеведов по итогам всероссийского конкурса, участие в котором приняли 180 педагогов со всей России.Курс "Севастополеведения", одним из авторов которого является сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, стали преподавать в городе в 1995 году. Курс является дополнительным к традиционному по истории для школьников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе презентовали уникальный трехтомник об истории города На издание "дневника севастопольского школьника" потратили около 1 млн Тему СВО включат в новые учебники по истории
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127629010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbb9858b0e4ca75b5230800586b65eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, сергей нарышкин, екатерина алтабаева, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, новости крыма
Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края

По учебникам Севастополя модернизируют всю систему преподавания истории родного края в РФ

13:12 23.03.2023 (обновлено: 13:43 23.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота общеобразовательной школы в Мелитополе
Работа общеобразовательной школы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого столе об истории Севастополя и его месте в истории страны. Его словам приводит пресс-служба организации.
"Уже в скором времени в издательстве "Просвещение" выйдут новые учебники "Севастополеведения". Нет никаких сомнений в том, что опыт Севастополя будет востребован, когда перед нами встанет вопрос о модернизации всей системы преподавания истории родного края", – сказал Нарышкин.
Он также отметил, что успехи исторической науки в Севастополе, о чем свидетельствует в частности появление фундаментального трехтомного труда "История Севастополя", отражают "динамичное и стремительное развитие самого города".
"И этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей. Величественный, переживший две героические обороны Севастополь, сегодня не только продолжает быть форпостом нашей страны на Чкрном море, но и активно помогает новым регионам России. А это значит, что его славная история — продолжается", – подытожил он.
Ранее о том, что Севастополь будет инициировать программы, аналогичные "Севастополеведению", во всех регионах страны заявлял губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.
В ноябре 2021 года учитель начальных классов севастопольской школы № 14 Ольга Самойлова, преподаватель "Севастополеведения", была признана одним из шести лучших российских краеведов по итогам всероссийского конкурса, участие в котором приняли 180 педагогов со всей России.
Курс "Севастополеведения", одним из авторов которого является сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, стали преподавать в городе в 1995 году. Курс является дополнительным к традиционному по истории для школьников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе презентовали уникальный трехтомник об истории города
На издание "дневника севастопольского школьника" потратили около 1 млн
Тему СВО включат в новые учебники по истории
 
СевастопольСергей НарышкинЕкатерина АлтабаеваОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей
13:52Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
13:48Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
13:43Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
13:37Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии
13:31В Турции произошло новое землетрясение
13:23Мишустин оценил продовольственную безопасность России
13:12Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
13:02Сколько больниц построили в России за год
12:55На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
12:45Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин
12:41Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину
12:38В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику
12:30По России был нанесен санкционный удар – Мишустин
11:48Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
11:32О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
11:31Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
10:51Число случаев сибирской язвы выросло – возбуждено уголовное дело
10:42Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
10:33Смертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено дело
Лента новостейМолния