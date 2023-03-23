https://crimea.ria.ru/20230323/po-uchebnikam-sevastopolya-uluchshat-prepodavanie-istorii-kraya-vo-vsey-rossii-1127722960.html

Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края

Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края

По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:12

2023-03-23T13:12

2023-03-23T13:43

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По примеру севастопольских учебников "Севастополеведение" по истории родного края модернизируют всю систему преподавания этой дисциплины в России. Об этом завил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого столе об истории Севастополя и его месте в истории страны. Его словам приводит пресс-служба организации.Он также отметил, что успехи исторической науки в Севастополе, о чем свидетельствует в частности появление фундаментального трехтомного труда "История Севастополя", отражают "динамичное и стремительное развитие самого города"."И этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей. Величественный, переживший две героические обороны Севастополь, сегодня не только продолжает быть форпостом нашей страны на Чкрном море, но и активно помогает новым регионам России. А это значит, что его славная история — продолжается", – подытожил он.Ранее о том, что Севастополь будет инициировать программы, аналогичные "Севастополеведению", во всех регионах страны заявлял губернатор города Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. В ноябре 2021 года учитель начальных классов севастопольской школы № 14 Ольга Самойлова, преподаватель "Севастополеведения", была признана одним из шести лучших российских краеведов по итогам всероссийского конкурса, участие в котором приняли 180 педагогов со всей России.Курс "Севастополеведения", одним из авторов которого является сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, стали преподавать в городе в 1995 году. Курс является дополнительным к традиционному по истории для школьников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе презентовали уникальный трехтомник об истории города На издание "дневника севастопольского школьника" потратили около 1 млн Тему СВО включат в новые учебники по истории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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