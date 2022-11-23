https://crimea.ria.ru/20221123/sevastopol-initsiiruet-prepodavanie-kraevedeniya-vo-vsekh-shkolakh-rossii-1125511652.html
Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России
Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:11
2022-11-23T14:11
2022-11-23T14:11
образование в крыму и севастополе
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы Госсовета, которая будет посвящена историческому образованию. К рассмотрению планируется и преподавание истории регионов, написал Развожаев в своем Telegram-канале.Также на встрече обсудили и капремонт школ, программа рассчитана на пять лет. В Севастополе планируется капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах."В этом году после капремонта мы уже открыли здание начальной школы №12 и здание начальной школы-интерната №6 в Инкермане. На следующей неделе мы открываем после капремонтов школу №55 во Фронтовом, основное здание школы №47 в Передовом, здание мастерских и здание столовой и библиотеки", – собщил губернатор.По информации Развожаева, также готовы мастерские в образовательном центре имени Ревякина. В декабре откроется школа №30 в Балаклаве и завершаются работы в спортзале школы №12 на улице Раенко в Инкермане.
https://crimea.ria.ru/20221123/tysyachi-detey-na-distante-v-shkolakh-kurskoy-oblasti-prodlena-udalenka-1125510013.html
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образование в крыму и севастополе, севастополь, михаил развожаев
Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России
Севастополь поделится опытом преподавания патриотического краеведения с другими регионами
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы Госсовета, которая будет посвящена историческому образованию. К рассмотрению планируется и преподавание истории регионов, написал Развожаев в своем Telegram-канале.
"У нас Севастополеведение хорошо себя зарекомендовало, будем инициировать аналогичные программы во всех регионах. Что бывает с людьми, которые не знают своей истории – мы знаем, глядя на печальный пример Украины", – написал Развожаев.
Также на встрече обсудили и капремонт школ, программа рассчитана на пять лет. В Севастополе планируется капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах.
"В этом году после капремонта мы уже открыли здание начальной школы №12 и здание начальной школы-интерната №6 в Инкермане. На следующей неделе мы открываем после капремонтов школу №55 во Фронтовом, основное здание школы №47 в Передовом, здание мастерских и здание столовой и библиотеки", – собщил губернатор.
По информации Развожаева, также готовы мастерские в образовательном центре имени Ревякина. В декабре откроется школа №30 в Балаклаве и завершаются работы в спортзале школы №12 на улице Раенко в Инкермане.