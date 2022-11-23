https://crimea.ria.ru/20221123/sevastopol-initsiiruet-prepodavanie-kraevedeniya-vo-vsekh-shkolakh-rossii-1125511652.html

Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России

Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Севастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T14:11

2022-11-23T14:11

2022-11-23T14:11

образование в крыму и севастополе

севастополь

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124186804_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_2e4320b76fd09a372216b5a5413a2373.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Они обсудили подготовку к заседанию рабочей группы Госсовета, которая будет посвящена историческому образованию. К рассмотрению планируется и преподавание истории регионов, написал Развожаев в своем Telegram-канале.Также на встрече обсудили и капремонт школ, программа рассчитана на пять лет. В Севастополе планируется капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах."В этом году после капремонта мы уже открыли здание начальной школы №12 и здание начальной школы-интерната №6 в Инкермане. На следующей неделе мы открываем после капремонтов школу №55 во Фронтовом, основное здание школы №47 в Передовом, здание мастерских и здание столовой и библиотеки", – собщил губернатор.По информации Развожаева, также готовы мастерские в образовательном центре имени Ревякина. В декабре откроется школа №30 в Балаклаве и завершаются работы в спортзале школы №12 на улице Раенко в Инкермане.

https://crimea.ria.ru/20221123/tysyachi-detey-na-distante-v-shkolakh-kurskoy-oblasti-prodlena-udalenka-1125510013.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, севастополь, михаил развожаев