https://crimea.ria.ru/20230316/temu-svo-vklyuchat-v-novye-uchebniki-po-istorii-1127579370.html

Тему СВО включат в новые учебники по истории

Тему СВО включат в новые учебники по истории - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Тему СВО включат в новые учебники по истории

События специальной военной операции на Украине, аспекты международной политики и изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, войдут в... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T12:53

2023-03-16T12:53

2023-03-16T12:53

образование в россии

владимир мединский

история

россия

общество

сво

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. События специальной военной операции на Украине, аспекты международной политики и изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, войдут в обновленные учебники по истории. Об этом в четверг журналистам сообщил советник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Новые разделы войдут в учебники и пособия для учащихся старших классов общеобразовательных школ, колледжей и профессиональных училищ."Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие, обновленные учебники для старших классов. Это задача номер один, и параллельно с этим – учебники для среднего профессионального образования", – сообщил Мединский. Председатель Российского военно-исторического общества напомнил эпизод, когда президент России Владимир Путин цитировал ссылки на один из учебников для среднего профессионального образования, где событиям Сталинградской битвы было уделено всего несколько абзацев, "чуть ли не меньше внимания, чем отдельным стычкам союзников на севере Африки".В этой связи в любом учебнике, в раздел новейшей истории включены события последних лет – от Олимпиады 2014 года до специальной военной операции. В том числе Крым и развитие России в последнее десятилетие.Также особое внимание уделят международной политике. Есть целый ряд моментов, на которые "не обращали внимание в силу избыточной политкорректности". В новой редакции учебники "будут более правдивыми, более объективными", резюмировал Мединский.По мнению директора Института всеобщей истории (ИВИ) РАН Михаила Липкина, спасти историю от переписывания и фальсификации фактов способно общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников и преподавателями.Ранее писатель Олег Рой выразил мнение, что США и страны Запада вкладывают огромные ресурсы в умышленное искажение истории и формирование нужной им идеологии будущих поколений.В свою очередь исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский во время заседания Совбеза ООН по проблеме русофобии заявил, что русофобия является искусственно и целенаправленно созданной и распространяемой идеологией, которая обосновывает расчеловечивание и геноцид русского народа, российских граждан и всех кто считает себя русским или связывает себя с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из КрымаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев Под покровом ночи: во Львове снесли стелу Монумента славы советским воинам

https://crimea.ria.ru/20230224/a-nas-za-sho-kak-boytsy-svo-spasayut-ukrainu--zapiski-s-fronta-1127178821.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, владимир мединский, история, россия, общество, сво, политика, в мире