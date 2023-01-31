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В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории
В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории - РИА Новости Крым, 31.01.2023
В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории
Спасти историю от переписывания и фальсификации фактов способно общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников и... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T22:06
2023-01-31T22:06
в мире
общество
история
великая отечественная война
вторая мировая война
михаил липкин
мнения
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Спасти историю от переписывания и фальсификации фактов способно общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников и преподавателями. Такое мнение высказал директор Института всеобщей истории (ИВИ) РАН Михаил Липкин, выступая на круглом столе, посвященном 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве и памяти о Второй мировой войне в России.Как пример переписывания истории сегодня Липкин привел результаты последних исследований специалистами учебников для средней школы во Франции, а также методических рекомендаций к ним, измененных в 2019 году.По словам Липкина, поскольку пока это методические рекомендации, то есть принятые на уровне правительства Франции настойчивые пожелания, не обязательные к исполнению, - "французские интеллектуалы сопротивляются такому давлению". А потому наиболее массовые учебники еще достаточно объективно подходят к фактам, показывая разные интересы и точки зрения. Однако сама по себе тенденция очень тревожная, поскольку поколение ветеранов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть написанное, безвозвратно уходит, отметил ученый."Пока еще есть серьезные историки, которые могут этому противостоять, но через поколение, через два поколения действительно может создаться ситуация, когда мы выйдем на улицу и узнаем, что все было, оказывается, совсем не так, как оно было на самом деле", – поделился опасениями историк.По мнению Липкина, спасти ситуацию может только активная взаимосвязь между экспертами в области истории, причем на всех уровнях и в разных странах."Нужно общение не только между исследователями, но и теми, кто пишет учебники, кто составляет программы и кто преподает, работает с молодым поколением. Потому что объективно общемировые, общечеловеческие ценности нас сближают и должны находить свое отражение в том числе и в методических рекомендациях, и в учебниках, и в пособиях, и в том, что учителя говорят на уроках истории", – заключил Липкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение lВспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войне
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в мире, общество, история, великая отечественная война, вторая мировая война, михаил липкин, мнения, франция
В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории

Историк Липкин: общение авторов учебников в РФ и на Западе спасет историю от фальсификации

22:06 31.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Спасти историю от переписывания и фальсификации фактов способно общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников и преподавателями. Такое мнение высказал директор Института всеобщей истории (ИВИ) РАН Михаил Липкин, выступая на круглом столе, посвященном 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве и памяти о Второй мировой войне в России.
Как пример переписывания истории сегодня Липкин привел результаты последних исследований специалистами учебников для средней школы во Франции, а также методических рекомендаций к ним, измененных в 2019 году.
"Если до этого Вторая мировая война была логическим итогом Первой мировой войны, тех перекосов, которые были, и отсюда возникла нацистская Германия, то тут возникает логический разрыв и Вторая мировая война подается исключительно как конфликт двух тоталитарных режимов. И борьба с нацизмом даже уходит на второй план", –констатировал он.
По словам Липкина, поскольку пока это методические рекомендации, то есть принятые на уровне правительства Франции настойчивые пожелания, не обязательные к исполнению, - "французские интеллектуалы сопротивляются такому давлению". А потому наиболее массовые учебники еще достаточно объективно подходят к фактам, показывая разные интересы и точки зрения. Однако сама по себе тенденция очень тревожная, поскольку поколение ветеранов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть написанное, безвозвратно уходит, отметил ученый.
"Пока еще есть серьезные историки, которые могут этому противостоять, но через поколение, через два поколения действительно может создаться ситуация, когда мы выйдем на улицу и узнаем, что все было, оказывается, совсем не так, как оно было на самом деле", – поделился опасениями историк.
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По мнению Липкина, спасти ситуацию может только активная взаимосвязь между экспертами в области истории, причем на всех уровнях и в разных странах.
"Нужно общение не только между исследователями, но и теми, кто пишет учебники, кто составляет программы и кто преподает, работает с молодым поколением. Потому что объективно общемировые, общечеловеческие ценности нас сближают и должны находить свое отражение в том числе и в методических рекомендациях, и в учебниках, и в пособиях, и в том, что учителя говорят на уроках истории", – заключил Липкин.
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В миреОбществоИсторияВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаМихаил ЛипкинМненияФранция
 
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