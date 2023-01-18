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Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников
Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников
Попытки обесценить подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда являются предательством и искажением исторической правды. Об этом заявил глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T09:21
2023-01-18T09:22
крым
сергей аксенов
политика
история
великая отечественная война
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Попытки обесценить подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда являются предательством и искажением исторической правды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в 80-ю годовщину прорыва блокады.Он также привел выдержку из воспоминаний Георгия Жукова, который 20 января побывал в городе вместе с Климентом Ворошиловым : "Маршал Победы писал, что ни один житель не пожаловался на лишения, вызванные блокадой, все разговоры сводились к тому, как бы скорее организовать доставку в Ленинград материально‐технических средств для производства и ремонта боевой техники, необходимой нашим войскам".По мнению Аксенова, непокоренный Ленинград стал вечным символом несгибаемой воли и силы духа русского народа.Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Это была первая крупная победа нашей армии в 1943 году. За ней последовала переломная победа под Сталинградом. С начала блокады – 8 сентября 1941 – года прошло 497 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кощунство и глупость": блокадница об идее продавать "блокадный" хлебНе хлебом едины: когда память важнее галочкиСнятие блокады Ленинграда навсегда останется великим событием - Путин
https://crimea.ria.ru/20200127/Sevastopole-vruchili-medali-blokadnikam-Leningrada-1117894848.html
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крым, сергей аксенов, политика, история, великая отечественная война, общество
Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников

Глава Крыма Аксенов: предатели пытаются обесценить подвиг жителей блокадного Ленинграда

09:21 18.01.2023 (обновлено: 09:22 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокадный Ленинград
Блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Борис Кудояров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Попытки обесценить подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда являются предательством и искажением исторической правды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в 80-ю годовщину прорыва блокады.
"Бесстыжие лжецы до сих пор пытаются утверждать, что сдача города якобы помогла бы сохранить жизни его жителей. При этом лицемеры точно знают о планах Гитлера сровнять Ленинград с землей. Прикрываясь заботой о человеческих жизнях, эти предатели пытаются обесценить подвиг нашего народа. Их задача – исказить нашу историю, представить ее в виде череды ошибок и преступлений. Мы этого никогда не допустим", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также привел выдержку из воспоминаний Георгия Жукова, который 20 января побывал в городе вместе с Климентом Ворошиловым :
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"Маршал Победы писал, что ни один житель не пожаловался на лишения, вызванные блокадой, все разговоры сводились к тому, как бы скорее организовать доставку в Ленинград материально‐технических средств для производства и ремонта боевой техники, необходимой нашим войскам".
По мнению Аксенова, непокоренный Ленинград стал вечным символом несгибаемой воли и силы духа русского народа.
Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Это была первая крупная победа нашей армии в 1943 году. За ней последовала переломная победа под Сталинградом. С начала блокады – 8 сентября 1941 – года прошло 497 дней.
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КрымСергей АксеновПолитикаИсторияВеликая Отечественная войнаОбщество
 
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