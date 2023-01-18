https://crimea.ria.ru/20230118/besstyzhie-lzhetsy-aksenov-o-popytkakh-obestsenit-podvig-blokadnikov-1126443393.html

Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников

Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Бесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников

Попытки обесценить подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда являются предательством и искажением исторической правды. Об этом заявил глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T09:21

2023-01-18T09:21

2023-01-18T09:22

крым

сергей аксенов

политика

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Попытки обесценить подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда являются предательством и искажением исторической правды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в 80-ю годовщину прорыва блокады.Он также привел выдержку из воспоминаний Георгия Жукова, который 20 января побывал в городе вместе с Климентом Ворошиловым : "Маршал Победы писал, что ни один житель не пожаловался на лишения, вызванные блокадой, все разговоры сводились к тому, как бы скорее организовать доставку в Ленинград материально‐технических средств для производства и ремонта боевой техники, необходимой нашим войскам".По мнению Аксенова, непокоренный Ленинград стал вечным символом несгибаемой воли и силы духа русского народа.Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Это была первая крупная победа нашей армии в 1943 году. За ней последовала переломная победа под Сталинградом. С начала блокады – 8 сентября 1941 – года прошло 497 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кощунство и глупость": блокадница об идее продавать "блокадный" хлебНе хлебом едины: когда память важнее галочкиСнятие блокады Ленинграда навсегда останется великим событием - Путин

https://crimea.ria.ru/20200127/Sevastopole-vruchili-medali-blokadnikam-Leningrada-1117894848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, политика, история, великая отечественная война, общество