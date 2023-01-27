https://crimea.ria.ru/20230127/vspomnit-vsekh-poimenno-chto-reshili-uchastniki-foruma-pamyati-o-voyne-1126626249.html

Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войне

Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войне - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войне

Один из важнейших способов борьбы с переписыванием истории – создание общей медиа-платформы с поименным перечнем всех участников Великой Отечественной войны. Об этом, а также о других мерах по сохранению истории говорили участники двухдневного форума Ассамблеи народов Евразии. Первый день мероприятия прошел в Крыму.

2023-01-27T17:53

2023-01-27T17:53

2023-01-27T17:53

общество

снг

великая отечественная война

форум ассамблеи народов евразии

sputnik

кфу (крымский федеральный университет)

симферополь

игорь городничий

лайла ахметова

владимир темочкин

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Яна Осипова, Sputnik26 - 27 января 2023 г. Ассамблея народов Евразии провела 23-й Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Первый день мероприятия проходил на базе Крымского федерального университета в Симферополе, второй прошел в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в Москве.В онлайн-форуме приняли участие историки, общественные деятели и руководители поисковых организаций из семи стран: России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Абхазии, Словении и Израиля.В ходе выступлений, дискуссий и обсуждений, эксперты сошлись во мнении, что самая актуальная задача сегодня - сохранить в памяти историческую правду, противодействовать фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также воспитать у молодежи чувство сопричастности к подвигу старшего поколения.Единая база, содержащая в себе сведения о погибших бойцах времен Великой Отечественной войны очень актуальна, она должна быть едина для всех и работать на международном уровне, подчеркивали участники форума.Соорганизатор форума, президент Национального делового партнерства "Альянс Медиа" Игорь Городничий признал проблему разрозненности ресурсов и систем: "У каждого региона свои книги памяти. Они не объединены. Ресурсы надо собирать, объединять и оцифровывать".Профессор политологии, академик, историк из Казахстана Лайла Ахметова напомнила о медиаплатформе "Сеть истории" (проект Ассамблеи народов Евразии, реализуемый в партнерстве с "Альянс Медиа"). Это общественное движение в поддержку создания Международных ассоциаций потомков участников советских воинских фронтов, частей, а также участников важнейших исторических битв. Платформа работает чуть больше полугода, ее цель – назвать всех участников Великой Отечественной. На данный момент она доступна только для тех, кто вносит туда данные. Историк занимается работой по установлению имен и судеб защитников Брестской крепости казахстанского происхождения. "Нашла уже 637 человек казахстанцев–защитников, хотя по официальным документам было заявлено всего 29 человек. Я лично занесла данные 452 защитников Брестской крепости в медиапортал "Сеть истории", - рассказала Ахметова.На форуме выступил и земляк Ахметовой, заместитель командира поискового отряда "Майдан жолы" Сергей Федоренко. Он рассказал, что в Казахстане всего 9 отрядов, которые занимаются поиском захоронений бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. География их работы достаточно обширна. За последние два года они выезжали на поиски в Россию, Беларусь и Молдову. Также он напомнил о деятельности поисковой "команды СССР", в которую входят больше 50 человек. Все они - уроженцы стран СНГ.Самым почетным гостем форума стал ветеран, защитник Брестской крепости, Владимир Ильич Тёмочкин. Председатель Брестской городской организации объединения ветеранов Анна Онищук, которая приехала вместе с ветераном, рассказала, что при въезде в Польшу, если направляться из Беларуси, активные граждане установили баннеры с изображением разрушенных памятников в Польше."Это бесчеловечно и несправедливо, и мы хотим напомнить полякам об этом. Как жаль, что переписывается наша история", - пожаловалась Анна. Также, она предложила идею "поездов памяти", направленную на сохранение исторической памяти. Предполагается, что они будут возить молодежь по самым значимым в истории местам: ленинградская Дорога жизни, Брестская крепость, Хатынь.На форуме также выступил директор единственного в Европе международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе Янез Уйчич (Словения). Его команда нашла и идентифицировала более 3 тысяч имен из 5 тысяч советских военнопленных, погибших в лагере Марибор с 1941 по 1942 год."Мы установили и всю нацистскую команду, работавшую в эти годы в лагере Марибор. Ее осудили во время Нюрнбергского процесса. Важно, чтобы в наступающем году мы нашли данные и других военнопленных", - рассказал Янез. Он подчеркнул, что его центр выступает за противодействие искажению истории и возрождению неонацизма.Наталья Бодрова, поисковик, старший преподаватель Орловского государственного института культуры, напомнила участникам форума о годовщине 16-й Литовской стрелковой Клайпедской дивизии, принимавшей участие в освобождении Литвы. 21 февраля исполнится 80 лет со дня вступления дивизии в свой первый бой. На сегодняшний день 3416 имен участников этой дивизии было установлено и внесено в базу.В заключение, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов напомнил, что в Панфиловской дивизии воевали люди из Бишкека, Алматы и Ташкента.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителяВ Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медалиТайны подземелья: что нашли поисковики в Аджимушкае - фото

https://crimea.ria.ru/20220119/kerchenskie-poiskoviki-ischut-vladeltsa-ranenoy-medali-1122082567.html

https://crimea.ria.ru/20220417/akh-kakaya-doblest---s-pamyatnikami-voevat---doch-marshala-zhukova-1122971822.html

https://crimea.ria.ru/20230127/ideologiya-smerti-kak-fashisty-ubivali-krymskikh-evreev-1126609551.html

симферополь

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общество, снг, великая отечественная война, форум ассамблеи народов евразии, sputnik, кфу (крымский федеральный университет), симферополь, игорь городничий, лайла ахметова, владимир темочкин, наталья бодрова, подвиги героев, андрей бельянинов