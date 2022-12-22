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В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали
В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали
РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T19:25
2022-12-22T19:15
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Наталья ДремоваМеньше недели прошло от публикации сообщения о найденной под Чатыр-Дагом медали "За боевые заслуги" до сообщения: известны родственники солдата! Множество людей эту историю приняли, как свою личную. И принялись за дело…Имя-фамилию и другие данные солдата установили поисковики. Выяснили, что рядовой Геворк Абрамян 1903 года рождения после войны жил в Ереване. И даже адрес по учетной карточке узнали. Но тогда, в сороковых, солдат жил в одном из бараков строящейся Канакерской ГЭС на северной окраине Еревана. Давным-давно сломаны и расселены те бараки.К поискам подключилась армянская община Крыма. Там как раз считали, что ниточка есть. Солдат родился в селе Золакар Мартунинского района. А в селах люди долго помнят своих земляков, даже переехавших в другие места. Часто и родственники там находятся.Прах грузинских защитников Севастополя передали на родину&gt;&gt;Так и получилось. Оказалось, что крымчанин Севак Петросян родом из этого села. Он и предложил оттуда начать поиски.Оказалось, что у Геворка Абрамяна было трое детей. Двух сыновей уже нет в живых, внуки — за границей. А вот дочь, Анаит, родившаяся после войны, по сей день живет в Ереване. Как и ее сын, который на шествие "Бессмертного полка" ходит с фотографией деда.В учетной карточке военнослужащего Геворка Абрамяна от 1946 года, где перечислены награды, под первой стоит пометка: "утеряна". Это как раз та самая медаль "За боевые заслуги", что осталась лежать у подножия крымской горы. Теперь она вернется в семью солдата.Руководитель поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Республики Крым" Александр Ефанов новость о завершившемся поиске назвал самым настоящим новогодним подарком. Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны&gt;&gt;"В некоторых постсоветских странах не получается выйти на людей, которые могут помочь, не всегда отвечают из официальных инстанций", — пояснил он.Так, не первый год разыскиваются родственники Шахвалета Атакшиева из Баку. Под Керчью была обнаружена его медаль "За отвагу". Солдат погиб, но останки, скорей всего, были найдены раньше и захоронены как неопознанные.На медаль "За боевые заслуги" поисковики наткнулись у села Орлиное под Севастополем. Рядовой взвода ОКР "СМЕРШ" 128-й Туркестанской Гвардейской стрелковой дивизии Абитов Арифула Измаилович — из Туркменистана, был призван из Ашхабада. Он, вероятно, свою награду потерял.
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
общество, армения, подвиги героев, крым в великой отечественной войне, новости крыма, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, геворк абрамян , хачик мартоян
В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали

В Армении найдены родственники солдата, потерявшего медаль под Чатыр-Дагом

19:25 22.12.2022
 
© Из семейного архива Х. Мартояна.Геворг Абрамян. Из семейного архива Х. Мартояна.
Геворг Абрамян. Из семейного архива Х. Мартояна.
© Из семейного архива Х. Мартояна.
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Наталья Дремова
Все материалы
Наталья Дремова
Меньше недели прошло от публикации сообщения о найденной под Чатыр-Дагом медали "За боевые заслуги" до сообщения: известны родственники солдата! Множество людей эту историю приняли, как свою личную. И принялись за дело…
Имя-фамилию и другие данные солдата установили поисковики. Выяснили, что рядовой Геворк Абрамян 1903 года рождения после войны жил в Ереване. И даже адрес по учетной карточке узнали. Но тогда, в сороковых, солдат жил в одном из бараков строящейся Канакерской ГЭС на северной окраине Еревана. Давным-давно сломаны и расселены те бараки.
К поискам подключилась армянская община Крыма. Там как раз считали, что ниточка есть. Солдат родился в селе Золакар Мартунинского района. А в селах люди долго помнят своих земляков, даже переехавших в другие места. Часто и родственники там находятся.
Прах грузинских защитников Севастополя передали на родину>>
Так и получилось. Оказалось, что крымчанин Севак Петросян родом из этого села. Он и предложил оттуда начать поиски.
Оказалось, что у Геворка Абрамяна было трое детей. Двух сыновей уже нет в живых, внуки — за границей. А вот дочь, Анаит, родившаяся после войны, по сей день живет в Ереване. Как и ее сын, который на шествие "Бессмертного полка" ходит с фотографией деда.
"Мне за один день несколько раз позвонили с сообщением, что найдена медаль деда, — рассказал РИА Новости Крым внук солдата Хачик Мартоян. — Из Москвы позвонили, из Крыма. Конечно, я очень рад. Для нас всех это важно, как будто от самого деда весточка пришла".
В учетной карточке военнослужащего Геворка Абрамяна от 1946 года, где перечислены награды, под первой стоит пометка: "утеряна". Это как раз та самая медаль "За боевые заслуги", что осталась лежать у подножия крымской горы. Теперь она вернется в семью солдата.
Руководитель поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Республики Крым" Александр Ефанов новость о завершившемся поиске назвал самым настоящим новогодним подарком.
Главную солдатскую медаль вернули семье ветерана Отечественной войны>>
"В некоторых постсоветских странах не получается выйти на людей, которые могут помочь, не всегда отвечают из официальных инстанций", — пояснил он.
Так, не первый год разыскиваются родственники Шахвалета Атакшиева из Баку. Под Керчью была обнаружена его медаль "За отвагу". Солдат погиб, но останки, скорей всего, были найдены раньше и захоронены как неопознанные.
На медаль "За боевые заслуги" поисковики наткнулись у села Орлиное под Севастополем. Рядовой взвода ОКР "СМЕРШ" 128-й Туркестанской Гвардейской стрелковой дивизии Абитов Арифула Измаилович — из Туркменистана, был призван из Ашхабада. Он, вероятно, свою награду потерял.
Памятник воинам 77 Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии им. Орджоникидзе у подножия Сапун-горы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2018
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