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Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230127/godovschina-osventsima-pochemu-polsha-zabyla-priglasit-osvoboditelya-1126609382.html
Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя
Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя
Отказ Польши пригласить посла России на традиционные мероприятия к годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим – "микробиология" и не... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T03:21
2023-01-27T03:21
эксклюзивы риа новости крым
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история
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мнения
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виталий иванов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отказ Польши пригласить посла России на традиционные мероприятия к годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим – "микробиология" и не заслуживает внимания, как и все, что сейчас предпринимает Варшава в условиях масштабного противостояния России с Украиной и коллективным Западом. Такое мнение высказал РИА Новости Крым директор Института политики и государственного права, политолог, историк Виталий Иванов.Накануне стало известно, что Польша не пригласила посла России на памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Ежегодно оно проводится 27 января. В прошлом году отсутствие представителя РФ объяснили коронавирусными ограничениями. В нынешнем – конфликтом на Украине.Ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в одном из интервью заявил, что Освенцим освободили украинцы, поскольку ворота лагеря в январе 1945-го открыли бойцы Первого украинского фронта.Политика и псевдоисторияВсе это – антироссийские политические акции, которые нуждаются в псевдоисторических обоснованиях. Отсюда и "украинцы-освободители Освенцима", объясняет Иванов."Активно внедряется концепция, что советские украинские фронты были чуть ли не украинскими армиями, то есть войсками, состоявшими из этнических украинцев. Что, конечно, не соответствует всему, что известно и задокументировано. Но тут не диспут историков, архивистов. Здесь политические акции, которые нуждаются в некоем незначительном псевдоисторическом обосновании. Соответственно, достаточно того, что эти фронты просто назывались "украинскими", значит, входившие в них войска были украинскими – и точка", – прокомментировал Иванов.Позиция Польши – "микробиология"Ситуация с неприглашенным Польшей послом Росссии – "очень малозначительный эпизод", считает Иванов, поскольку его инициаторы – польская элита. В условиях того, что сегодня "позволяют себе американцы и настоящие европейцы, всерьез обсуждать, что делали, сказали или планируют отдельно взятые поляки – мягко говоря несерьезно", считает эксперт.Память не стеретьОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что, несмотря на ухищрения европейских "непартнеров" России переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.При этом Захарова напомнила, что в прошлом году в музее "Аушвиц-Биркенау" "втихую" закрыли постоянно действовавшую экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны, под предлогом истечения срока действия договоров между польским и российским музеями."Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть", - написала официальный представитель МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР "Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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польша, великая отечественная война, история, в мире, мнения, мария захарова, виталий иванов, россия
Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя

Иванов: решение Польши не приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима ничтожно

03:21 27.01.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦентральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Центральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отказ Польши пригласить посла России на традиционные мероприятия к годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим – "микробиология" и не заслуживает внимания, как и все, что сейчас предпринимает Варшава в условиях масштабного противостояния России с Украиной и коллективным Западом. Такое мнение высказал РИА Новости Крым директор Института политики и государственного права, политолог, историк Виталий Иванов.
Накануне стало известно, что Польша не пригласила посла России на памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Ежегодно оно проводится 27 января. В прошлом году отсутствие представителя РФ объяснили коронавирусными ограничениями. В нынешнем – конфликтом на Украине.
Ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в одном из интервью заявил, что Освенцим освободили украинцы, поскольку ворота лагеря в январе 1945-го открыли бойцы Первого украинского фронта.
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Политика и псевдоистория

Все это – антироссийские политические акции, которые нуждаются в псевдоисторических обоснованиях. Отсюда и "украинцы-освободители Освенцима", объясняет Иванов.
"Активно внедряется концепция, что советские украинские фронты были чуть ли не украинскими армиями, то есть войсками, состоявшими из этнических украинцев. Что, конечно, не соответствует всему, что известно и задокументировано. Но тут не диспут историков, архивистов. Здесь политические акции, которые нуждаются в некоем незначительном псевдоисторическом обосновании. Соответственно, достаточно того, что эти фронты просто назывались "украинскими", значит, входившие в них войска были украинскими – и точка", – прокомментировал Иванов.
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Позиция Польши – "микробиология"

Ситуация с неприглашенным Польшей послом Росссии – "очень малозначительный эпизод", считает Иванов, поскольку его инициаторы – польская элита. В условиях того, что сегодня "позволяют себе американцы и настоящие европейцы, всерьез обсуждать, что делали, сказали или планируют отдельно взятые поляки – мягко говоря несерьезно", считает эксперт.
"Когда речь о поляках идет, уже смешно. Все, что в происходящей ситуации позволяет себе Польша, – это все микробиология. Имеет смысл обсуждать, что делают американцы, что говорят англичане, какая позиция у немцев. Относительно поляков все ясно заранее. Кроме того, их роль в этой ситуации ничтожна", – отметил он.

Память не стереть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что, несмотря на ухищрения европейских "непартнеров" России переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.
При этом Захарова напомнила, что в прошлом году в музее "Аушвиц-Биркенау" "втихую" закрыли постоянно действовавшую экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны, под предлогом истечения срока действия договоров между польским и российским музеями.
"Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть", - написала официальный представитель МИД.
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