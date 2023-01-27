https://crimea.ria.ru/20230127/godovschina-osventsima-pochemu-polsha-zabyla-priglasit-osvoboditelya-1126609382.html

Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя

Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя

Отказ Польши пригласить посла России на традиционные мероприятия к годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим – "микробиология" и не... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T03:21

2023-01-27T03:21

2023-01-27T03:21

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отказ Польши пригласить посла России на традиционные мероприятия к годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим – "микробиология" и не заслуживает внимания, как и все, что сейчас предпринимает Варшава в условиях масштабного противостояния России с Украиной и коллективным Западом. Такое мнение высказал РИА Новости Крым директор Института политики и государственного права, политолог, историк Виталий Иванов.Накануне стало известно, что Польша не пригласила посла России на памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Ежегодно оно проводится 27 января. В прошлом году отсутствие представителя РФ объяснили коронавирусными ограничениями. В нынешнем – конфликтом на Украине.Ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в одном из интервью заявил, что Освенцим освободили украинцы, поскольку ворота лагеря в январе 1945-го открыли бойцы Первого украинского фронта.Политика и псевдоисторияВсе это – антироссийские политические акции, которые нуждаются в псевдоисторических обоснованиях. Отсюда и "украинцы-освободители Освенцима", объясняет Иванов."Активно внедряется концепция, что советские украинские фронты были чуть ли не украинскими армиями, то есть войсками, состоявшими из этнических украинцев. Что, конечно, не соответствует всему, что известно и задокументировано. Но тут не диспут историков, архивистов. Здесь политические акции, которые нуждаются в некоем незначительном псевдоисторическом обосновании. Соответственно, достаточно того, что эти фронты просто назывались "украинскими", значит, входившие в них войска были украинскими – и точка", – прокомментировал Иванов.Позиция Польши – "микробиология"Ситуация с неприглашенным Польшей послом Росссии – "очень малозначительный эпизод", считает Иванов, поскольку его инициаторы – польская элита. В условиях того, что сегодня "позволяют себе американцы и настоящие европейцы, всерьез обсуждать, что делали, сказали или планируют отдельно взятые поляки – мягко говоря несерьезно", считает эксперт.Память не стеретьОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что, несмотря на ухищрения европейских "непартнеров" России переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть.При этом Захарова напомнила, что в прошлом году в музее "Аушвиц-Биркенау" "втихую" закрыли постоянно действовавшую экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны, под предлогом истечения срока действия договоров между польским и российским музеями."Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть", - написала официальный представитель МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР "Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФ

https://crimea.ria.ru/20150729/1100560884.html

https://crimea.ria.ru/20220223/kiev-initsiiruet-vykhod-ukrainy-iz-soglasheniya-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1122478487.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

польша, великая отечественная война, история, в мире, мнения, мария захарова, виталий иванов, россия