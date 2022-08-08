https://crimea.ria.ru/20220808/polsha-beret-pod-kontrol-chast-ekonomiki-ukrainy--svr-1124101150.html
Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР
Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР
Варшава готовится не только ввести "польские миротворческие силы" в западные районы Украины, но и установить контроль над самыми перспективными отраслями... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T13:43
2022-08-08T13:43
2022-08-08T13:43
польша
украина
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Варшава готовится не только ввести "польские миротворческие силы" в западные районы Украины, но и установить контроль над самыми перспективными отраслями экономики всего государства, в первую очередь сельскохозяйственной. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.Введет ли Польша войска на Украину и к чему это приведет – эксперт >>Отмечается, что для этих целей Польша избрала несложную, но весьма эффективную тактику.В качестве примера в ведомстве привели закупку на Украине Польшей нового урожая ячменя по 30 долларов за тонну – цене в пять раз меньше реальной рыночной.Одновременно Варшава инвестирует средства в создание новой транспортной инфраструктуры и логистики для вывоза продовольствия из Украины на европейские и другие рынки мира, где можно реализовать товары по значительно большим ценам.В СВР подчеркнули, что ситуация стала возможной в связи с созданием Киевом новой юридической базы: в конце июля Верховная рада Украины приняла соответствующий закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, который позволяет продавать промышленные предприятия страны в полцены.Захарова оценила идею Зеленского об особом статусе граждан Польши >>"Таким образом, нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям", – заключили в ведомстве.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что план Польши установить контроль над частью Украины является опасным, так как может обернуться усложнением обстановки во всей Европе и к снижению уровня безопасности во всем мире..
https://crimea.ria.ru/20220630/polsha-v-zapadnoy-ukraine-ekspert-nazval-stsenarii-razvitiya-sobytiy-1123712929.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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польша, украина, политика, экономика
Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР
Служба внешней разведки: Польша готовится взять под контроль часть экономики Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Варшава готовится не только ввести "польские миротворческие силы" в западные районы Украины, но и установить контроль над самыми перспективными отраслями экономики всего государства, в первую очередь сельскохозяйственной. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Отмечается, что для этих целей Польша избрала несложную, но весьма эффективную тактику.
"Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бросовым" ценам", – говорится в сообщении.
В качестве примера в ведомстве привели закупку на Украине Польшей нового урожая ячменя по 30 долларов за тонну – цене в пять раз меньше реальной рыночной.
Одновременно Варшава инвестирует средства в создание новой транспортной инфраструктуры и логистики для вывоза продовольствия из Украины на европейские и другие рынки мира, где можно реализовать товары по значительно большим ценам.
В СВР подчеркнули, что ситуация стала возможной в связи с созданием Киевом новой юридической базы: в конце июля Верховная рада Украины приняла соответствующий закон об особых гарантиях для граждан Польши
и закон о приватизации, который позволяет продавать промышленные предприятия страны в полцены.
"Таким образом, нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям", – заключили в ведомстве.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что план Польши установить контроль над частью Украины является опасным, так как может обернуться усложнением обстановки во всей Европе и к снижению уровня безопасности во всем мире..