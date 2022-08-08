https://crimea.ria.ru/20220808/polsha-beret-pod-kontrol-chast-ekonomiki-ukrainy--svr-1124101150.html

Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР

Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР

Варшава готовится не только ввести "польские миротворческие силы" в западные районы Украины, но и установить контроль над самыми перспективными отраслями... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T13:43

2022-08-08T13:43

2022-08-08T13:43

польша

украина

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075135_0:23:960:563_1920x0_80_0_0_fc383b377ae147c5ec0602b3de93f6d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Варшава готовится не только ввести "польские миротворческие силы" в западные районы Украины, но и установить контроль над самыми перспективными отраслями экономики всего государства, в первую очередь сельскохозяйственной. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.Введет ли Польша войска на Украину и к чему это приведет – эксперт >>Отмечается, что для этих целей Польша избрала несложную, но весьма эффективную тактику.В качестве примера в ведомстве привели закупку на Украине Польшей нового урожая ячменя по 30 долларов за тонну – цене в пять раз меньше реальной рыночной.Одновременно Варшава инвестирует средства в создание новой транспортной инфраструктуры и логистики для вывоза продовольствия из Украины на европейские и другие рынки мира, где можно реализовать товары по значительно большим ценам.В СВР подчеркнули, что ситуация стала возможной в связи с созданием Киевом новой юридической базы: в конце июля Верховная рада Украины приняла соответствующий закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, который позволяет продавать промышленные предприятия страны в полцены.Захарова оценила идею Зеленского об особом статусе граждан Польши >>"Таким образом, нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям", – заключили в ведомстве.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что план Польши установить контроль над частью Украины является опасным, так как может обернуться усложнением обстановки во всей Европе и к снижению уровня безопасности во всем мире..

https://crimea.ria.ru/20220630/polsha-v-zapadnoy-ukraine-ekspert-nazval-stsenarii-razvitiya-sobytiy-1123712929.html

польша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, политика, экономика