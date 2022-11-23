https://crimea.ria.ru/20221123/bezumie-a-ne-edinstvo-zakharova-ob-otkaze-prinyat-lavrova-v-polshe-1125507537.html

"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше

"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше - РИА Новости Крым, 23.11.2022

"Безумие, а не единство": Захарова об отказе принять Лаврова в Польше

В эфире авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила лишение делегации РФ возможности участвовать во встрече РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T11:02

2022-11-23T11:02

2022-11-23T11:02

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В эфире авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила лишение делегации РФ возможности участвовать во встрече ОБСЕ в Польше.Ранее стало известно о решении Польши (действующий председатель ОБСЕ) отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое запланировано на 1-2 декабря и пройдет в городе Лодзь. Российскую делегацию возглавит постпредставитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.Захарова напомнила, что ОБСЕ – структура, которая возникла в период "самого ярого противостояния систем во время Холодной войны", которая была зоной диалога, общей площадкой для переговорных треков по целому ряду направлений, в том числе безопасности, для сторон с противоположными мнениями. При этом до сих пор у организации нет устава, то есть общих критериев работы, что дает странам-членам ОБСЕ возможность манипулировать этой структурой, бесконечно придумывая под каждую конкретную ситуацию "новые или мутированные критерии, но выводы делать глобальные".И сегодня Польша "делает все для того, чтобы не дать возможности ведения не то что нормального, а хотя бы какого-то разговора по насущному", заключила представитель МИД."Эта структура... вдруг стала блокироваться со стороны в данном случае польского председательства ровно потому, что наша страна занимает по ключевым вопросам безопасности не ту позицию, которую занимает коллективный Запад", – сказала Захарова.Она назвала такие действия проявлением абсурда на грани безумия в политике коллективного Запада.Ранее президент Польши Анджей Дуда стал очередной жертвой пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) в разговоре с которыми в ночь падения украинской ракеты на польской территории признался, что крайне осторожен в высказываниях и действиях, так как сам он не желает войны с Россией.

https://crimea.ria.ru/20221119/es-zarazilsya-anomalnym-politicheskim-virusom-zayavila-zakharova-1125443468.html

https://crimea.ria.ru/20221113/lavrov-predupredil-o-rasshirenii-zapadnogo-voennogo-alyansa-1125348269.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова