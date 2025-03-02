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Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов
Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов
Перекусы могут быть полезны, если их планировать заранее и соблюдать нормы калорийности. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T21:31
2025-03-02T21:31
роспотребнадзор
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Перекусы могут быть полезны, если их планировать заранее и соблюдать нормы калорийности. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю дало рекомендации.В Роспотребнадзоре отмечают, что полезный перекус помогает контролировать аппетит и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Он должен включать овощи, фрукты, ягоды, соки, например, яблочный или морковный.Также польза будет от цельнозерновых хлебцов или каши, обезжиренного йогурта или кефира. Тунец в собственном соку, фасоль, сухофрукты, орехи (не более 30 г в день) тоже в числе рекомендованных для перекуса.Из зерновых продуктов советуют на выбор один кусок цельнозернового хлеба (40 г), несколько цельнозерновых крекеров, 1 стакан мюсли или овсяной каши (200 г). Принесут пользу организму и молочные продукты: 1 стакан (200 г) молока, кефира или йогурта (обезжиренного или с низким содержанием жира – до 2%).При этом перекусы лучше планировать заранее, чтобы не съесть что-нибудь доступное, но не слишком полезное.Кроме того, покупая готовые продукты для перекуса, важно внимательно изучить их состав, указанный на этикетке, поскольку большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться даже в батончике мюсли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сонДетокс в праздники: полезные правила и табу"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
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роспотребнадзор, совет эксперта, здоровье, красота и здоровье, еда
Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов

Полезный перекус помогает контролировать аппетит – Роспотребнадзор

21:31 02.03.2025
 
© Dmitry MakeevДевушка обедает на набережной
Девушка обедает на набережной
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Перекусы могут быть полезны, если их планировать заранее и соблюдать нормы калорийности. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю дало рекомендации.
"Перекусы нужны организму, чтобы соблюдать энергетический баланс между приемами пищи и поддерживать уровень глюкозы в крови. Но калорийность перекусов должна быть невысокой: 100-200 ккал", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отмечают, что полезный перекус помогает контролировать аппетит и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Он должен включать овощи, фрукты, ягоды, соки, например, яблочный или морковный.
Также польза будет от цельнозерновых хлебцов или каши, обезжиренного йогурта или кефира. Тунец в собственном соку, фасоль, сухофрукты, орехи (не более 30 г в день) тоже в числе рекомендованных для перекуса.

"Из белковых продуктов можно выбрать одно вареное яйцо или 60 граммов тунца в собственном соку, 30 граммов нежирного мяса, рыбы или птицы или столько же граммов лесных орехов", – добавили в Роспотребнадзоре.

Из зерновых продуктов советуют на выбор один кусок цельнозернового хлеба (40 г), несколько цельнозерновых крекеров, 1 стакан мюсли или овсяной каши (200 г). Принесут пользу организму и молочные продукты: 1 стакан (200 г) молока, кефира или йогурта (обезжиренного или с низким содержанием жира – до 2%).
При этом перекусы лучше планировать заранее, чтобы не съесть что-нибудь доступное, но не слишком полезное.

"Не рекомендуется брать в качестве перекусов чипсы, конфеты, кондитерские изделия, так как эти продукты высококалорийны, при этом содержат мало полезных веществ", – обращают внимание в Роспотребнадзоре.

Кроме того, покупая готовые продукты для перекуса, важно внимательно изучить их состав, указанный на этикетке, поскольку большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться даже в батончике мюсли.
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