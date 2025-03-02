Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря
Мазут со дна Черного моря будет убирать уникальный аэрощуп
© Оперштаб Краснодарский крайНовые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Анапе на мысе Джемете ученые испытывают уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Это устройство стараются настроить так, чтобы собирать мазут со дна. Технологию разработали в Томском госуниверситете. Отдельные блоки уже испытали на берегу, сейчас систему донастраивают, чтобы полноценно проверить в работе", – говорится в сообщении.
В полевых условиях были проведены испытания блоков системы. Первый из них создает водно-воздушную смесь, подмывает и поднимает со дна нефтепродукты, рассказал директор биологического института Томского государственного университета Даниил Воробьев.
"Далее включается блок, который создает эрлифтный поток (эрлифт – устройство для подъема жидкости сжатым воздухом – ред.). Эрлифтный поток идет с донного купола на поверхность, на поверхности он собирается в приемную емкость", – объяснил биолог.
Из этой приемной емкости углеводороды отбираются и отправляются на утилизацию, подытожил ученый.
Накануне специалисты Морспасслужбы также начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.
Кроме того, работники водолазных служб вручную перекапывают дно на местах, где во время аэросъемки были обнаружены темные пятна. Это делается для того, чтобы обнаружить занесенные песком залежи мазута.
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