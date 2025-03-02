https://crimea.ria.ru/20250302/unikalnyy-aeroschup-nauchat-sobirat-mazut-so-dnya-chernogo-morya-1144594091.html

Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря

Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря

В Анапе на мысе Джемете ученые испытывают уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T21:52

2025-03-02T21:52

2025-03-02T21:52

черное море

наука и технологии

экология

новости

анапа

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Анапе на мысе Джемете ученые испытывают уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута, сообщает оперативный штаб Кубани.В полевых условиях были проведены испытания блоков системы. Первый из них создает водно-воздушную смесь, подмывает и поднимает со дна нефтепродукты, рассказал директор биологического института Томского государственного университета Даниил Воробьев.Из этой приемной емкости углеводороды отбираются и отправляются на утилизацию, подытожил ученый.Накануне специалисты Морспасслужбы также начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.Кроме того, работники водолазных служб вручную перекапывают дно на местах, где во время аэросъемки были обнаружены темные пятна. Это делается для того, чтобы обнаружить занесенные песком залежи мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

черное море

анапа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, наука и технологии, экология, новости, анапа, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море