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Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря
Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря
В Анапе на мысе Джемете ученые испытывают уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T21:52
2025-03-02T21:52
черное море
наука и технологии
экология
новости
анапа
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Анапе на мысе Джемете ученые испытывают уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута, сообщает оперативный штаб Кубани.В полевых условиях были проведены испытания блоков системы. Первый из них создает водно-воздушную смесь, подмывает и поднимает со дна нефтепродукты, рассказал директор биологического института Томского государственного университета Даниил Воробьев.Из этой приемной емкости углеводороды отбираются и отправляются на утилизацию, подытожил ученый.Накануне специалисты Морспасслужбы также начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.Кроме того, работники водолазных служб вручную перекапывают дно на местах, где во время аэросъемки были обнаружены темные пятна. Это делается для того, чтобы обнаружить занесенные песком залежи мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
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4.7
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черное море, наука и технологии, экология, новости, анапа, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря

Мазут со дна Черного моря будет убирать уникальный аэрощуп

21:52 02.03.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайНовые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Кубани
Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Анапе на мысе Джемете ученые испытывают уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Это устройство стараются настроить так, чтобы собирать мазут со дна. Технологию разработали в Томском госуниверситете. Отдельные блоки уже испытали на берегу, сейчас систему донастраивают, чтобы полноценно проверить в работе", – говорится в сообщении.
В полевых условиях были проведены испытания блоков системы. Первый из них создает водно-воздушную смесь, подмывает и поднимает со дна нефтепродукты, рассказал директор биологического института Томского государственного университета Даниил Воробьев.

"Далее включается блок, который создает эрлифтный поток (эрлифт – устройство для подъема жидкости сжатым воздухом – ред.). Эрлифтный поток идет с донного купола на поверхность, на поверхности он собирается в приемную емкость", – объяснил биолог.

Из этой приемной емкости углеводороды отбираются и отправляются на утилизацию, подытожил ученый.
Накануне специалисты Морспасслужбы также начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.
Кроме того, работники водолазных служб вручную перекапывают дно на местах, где во время аэросъемки были обнаружены темные пятна. Это делается для того, чтобы обнаружить занесенные песком залежи мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Черное мореНаука и технологииЭкологияНовостиАнапаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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