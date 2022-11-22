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Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T11:30
2022-11-22T11:30
2022-11-22T11:30
польша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля Макрона по поводу инцидента с падением украинской ракеты в Польше. В беседе с "Макроном" Дуда признался в нежелании воевать с Россией, а также косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически обманул его, уверенно заявив, что выпуск ракеты произвела Россия.Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение >>Пранкеры позвонили Дуде спустя несколько часов после падения ракеты. Польский лидер сообщил "Макрону", что уже обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом. По словам Дуды, Байден "не обвиняет Россию" в этом инциденте, в отличие от Зеленского."Да, Владимир (Зеленский) обвиняет русских. Он говорит, что полностью уверен, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Мне он сказал так… Он сказал, что у них есть доказательства", - сказал президент Польши."Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше >>В ответ на это "Макрон" предположил, что это может быть связано с тем, что Киев таким образом стремится заполучить как можно больше оружия от Запада. На что Дуда заверил, что он "очень осторожен" в своих заявлениях.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России."Польский инцидент": что Запад дал понять Украине >>Позже Дуда признал, что падение украинской ракеты было несчастным случаем.
https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html
https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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польша, в мире
Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
Президент Польши Дуда признался пранкерам Вовану и Лексусу в нежелании воевать с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля Макрона по поводу инцидента с падением украинской ракеты в Польше. В беседе с "Макроном" Дуда признался в нежелании воевать с Россией, а также косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически обманул его, уверенно заявив, что выпуск ракеты произвела Россия.
Пранкеры позвонили Дуде спустя несколько часов после падения ракеты. Польский лидер сообщил "Макрону", что уже обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом. По словам Дуды, Байден "не обвиняет Россию" в этом инциденте, в отличие от Зеленского.
"Да, Владимир (Зеленский) обвиняет русских. Он говорит, что полностью уверен, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Мне он сказал так… Он сказал, что у них есть доказательства", - сказал президент Польши.
В ответ на это "Макрон" предположил, что это может быть связано с тем, что Киев таким образом стремится заполучить как можно больше оружия от Запада. На что Дуда заверил, что он "очень осторожен" в своих заявлениях.
"Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна?! Нет, поверье, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией. И я крайне осторожен, поверьте", - сказал он.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.
Позже Дуда признал, что падение украинской ракеты было несчастным случаем.