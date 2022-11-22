https://crimea.ria.ru/20221122/prezident-polshi-duda-priznalsya-prankeram-v-nezhelanii-voevat-s-rossiey-1125489362.html

Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией

Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля Макрона по поводу инцидента с падением украинской ракеты в Польше. В беседе с "Макроном" Дуда признался в нежелании воевать с Россией, а также косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически обманул его, уверенно заявив, что выпуск ракеты произвела Россия.Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение >>Пранкеры позвонили Дуде спустя несколько часов после падения ракеты. Польский лидер сообщил "Макрону", что уже обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом. По словам Дуды, Байден "не обвиняет Россию" в этом инциденте, в отличие от Зеленского."Да, Владимир (Зеленский) обвиняет русских. Он говорит, что полностью уверен, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Мне он сказал так… Он сказал, что у них есть доказательства", - сказал президент Польши."Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше >>В ответ на это "Макрон" предположил, что это может быть связано с тем, что Киев таким образом стремится заполучить как можно больше оружия от Запада. На что Дуда заверил, что он "очень осторожен" в своих заявлениях.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России."Польский инцидент": что Запад дал понять Украине >>Позже Дуда признал, что падение украинской ракеты было несчастным случаем.

https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире