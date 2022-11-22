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Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T11:30
2022-11-22T11:30
польша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля Макрона по поводу инцидента с падением украинской ракеты в Польше. В беседе с "Макроном" Дуда признался в нежелании воевать с Россией, а также косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически обманул его, уверенно заявив, что выпуск ракеты произвела Россия.Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение &gt;&gt;Пранкеры позвонили Дуде спустя несколько часов после падения ракеты. Польский лидер сообщил "Макрону", что уже обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом. По словам Дуды, Байден "не обвиняет Россию" в этом инциденте, в отличие от Зеленского."Да, Владимир (Зеленский) обвиняет русских. Он говорит, что полностью уверен, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Мне он сказал так… Он сказал, что у них есть доказательства", - сказал президент Польши."Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше &gt;&gt;В ответ на это "Макрон" предположил, что это может быть связано с тем, что Киев таким образом стремится заполучить как можно больше оружия от Запада. На что Дуда заверил, что он "очень осторожен" в своих заявлениях.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России."Польский инцидент": что Запад дал понять Украине &gt;&gt;Позже Дуда признал, что падение украинской ракеты было несчастным случаем.
https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html
https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
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польша, в мире
Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией

Президент Польши Дуда признался пранкерам Вовану и Лексусу в нежелании воевать с Россией

11:30 22.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с польским президентом Анджеем Дудой от имени французского лидера Эммануэля Макрона по поводу инцидента с падением украинской ракеты в Польше. В беседе с "Макроном" Дуда признался в нежелании воевать с Россией, а также косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически обманул его, уверенно заявив, что выпуск ракеты произвела Россия.
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение >>
Пранкеры позвонили Дуде спустя несколько часов после падения ракеты. Польский лидер сообщил "Макрону", что уже обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом. По словам Дуды, Байден "не обвиняет Россию" в этом инциденте, в отличие от Зеленского.
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:35
Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
"Да, Владимир (Зеленский) обвиняет русских. Он говорит, что полностью уверен, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Мне он сказал так… Он сказал, что у них есть доказательства", - сказал президент Польши.
"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше >>
В ответ на это "Макрон" предположил, что это может быть связано с тем, что Киев таким образом стремится заполучить как можно больше оружия от Запада. На что Дуда заверил, что он "очень осторожен" в своих заявлениях.
"Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна?! Нет, поверье, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией. И я крайне осторожен, поверьте", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский
16 ноября, 10:06
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России.
"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине >>
Позже Дуда признал, что падение украинской ракеты было несчастным случаем.
 
ПольшаВ мире
 
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