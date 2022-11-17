https://crimea.ria.ru/20221117/polskiy-intsident-chto-zapad-dal-ponyat-ukraine-1125415817.html

"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине

"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине - РИА Новости Крым, 17.11.2022

"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине

"Польский инцидент" с ракетами ярко показал, что коллективный Запад не приемлет давления со стороны Украины в вопросе масштабирования украинского конфликта до... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T14:39

2022-11-17T14:39

2022-11-17T14:40

радио "спутник в крыму"

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. "Польский инцидент" с ракетами ярко показал, что коллективный Запад не приемлет давления со стороны Украины в вопросе масштабирования украинского конфликта до войны НАТО и России, и тем более до мировой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили.По словам Ирхина, ситуация говорит о том, что между Западом и Украиной произошел "определенный раскол". С одной стороны, из-за того, что Киев не желает признавать свою вину в связи с падением ракеты и жертвами в Польше. С другой, из-за того, что Запад не намерен поддерживать Киев в вопросе эскалации конфликта."Понимая, что они (сторонники киевского режима и масштабирования конфликта) являются тараном истории, жертвенным агнцем со стороны Запада, они из этой ситуации пытаются уйти в сторону коллективного ответа Запада в этом конфликте. Страны Запада этого не приемлют", – сказал Ирхин.Вместе с Киевом эскалации украинского конфликта и столкновения России с центральными странами Запада добивается ряд государств восточной Европы, прежде всего Польша. И реакция сильных – это ответ в том числе и своим "более слабым сателлитам", добавил он.В то же время есть политическая сторона этого вопроса, с которой Россия все равно оказывается виновата, считает политолог."Мы будем виноваты, но это вполне нормально, потому что мировая и региональная военно-политическая ситуация такова, что идет противостояние России и Запада, и в нем все время повышаются ставки. <...> А с учетом того, что на театре военных действий появился "польский инцидент" с ракетами, мы дальше продвигаемся в условиях военно-политического кризиса, и градус повышается", – добавил он.Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение о том, почему США не разыграли карту с "российской ракетой".

https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html

https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

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польша, российская федерация (россия, рф), украина, в мире, происшествия, мнения