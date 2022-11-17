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"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221117/polskiy-intsident-chto-zapad-dal-ponyat-ukraine-1125415817.html
"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине
"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине - РИА Новости Крым, 17.11.2022
"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине
"Польский инцидент" с ракетами ярко показал, что коллективный Запад не приемлет давления со стороны Украины в вопросе масштабирования украинского конфликта до... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T14:39
2022-11-17T14:40
радио "спутник в крыму"
польша
российская федерация (россия, рф)
украина
в мире
происшествия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. "Польский инцидент" с ракетами ярко показал, что коллективный Запад не приемлет давления со стороны Украины в вопросе масштабирования украинского конфликта до войны НАТО и России, и тем более до мировой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили.По словам Ирхина, ситуация говорит о том, что между Западом и Украиной произошел "определенный раскол". С одной стороны, из-за того, что Киев не желает признавать свою вину в связи с падением ракеты и жертвами в Польше. С другой, из-за того, что Запад не намерен поддерживать Киев в вопросе эскалации конфликта."Понимая, что они (сторонники киевского режима и масштабирования конфликта) являются тараном истории, жертвенным агнцем со стороны Запада, они из этой ситуации пытаются уйти в сторону коллективного ответа Запада в этом конфликте. Страны Запада этого не приемлют", – сказал Ирхин.Вместе с Киевом эскалации украинского конфликта и столкновения России с центральными странами Запада добивается ряд государств восточной Европы, прежде всего Польша. И реакция сильных – это ответ в том числе и своим "более слабым сателлитам", добавил он.В то же время есть политическая сторона этого вопроса, с которой Россия все равно оказывается виновата, считает политолог."Мы будем виноваты, но это вполне нормально, потому что мировая и региональная военно-политическая ситуация такова, что идет противостояние России и Запада, и в нем все время повышаются ставки. &lt;...&gt; А с учетом того, что на театре военных действий появился "польский инцидент" с ракетами, мы дальше продвигаемся в условиях военно-политического кризиса, и градус повышается", – добавил он.Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение о том, почему США не разыграли карту с "российской ракетой".
https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html
https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html
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польша, российская федерация (россия, рф), украина, в мире, происшествия, мнения
"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине

Ирхин: в "польском инциденте" коллективный Запад дал понять Украине, что он не с ней

14:39 17.11.2022 (обновлено: 14:40 17.11.2022)
 
© РИА Новости КрымПадение ракеты на Польшу
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. "Польский инцидент" с ракетами ярко показал, что коллективный Запад не приемлет давления со стороны Украины в вопросе масштабирования украинского конфликта до войны НАТО и России, и тем более до мировой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили.
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По словам Ирхина, ситуация говорит о том, что между Западом и Украиной произошел "определенный раскол". С одной стороны, из-за того, что Киев не желает признавать свою вину в связи с падением ракеты и жертвами в Польше. С другой, из-за того, что Запад не намерен поддерживать Киев в вопросе эскалации конфликта.
"Понимая, что они (сторонники киевского режима и масштабирования конфликта) являются тараном истории, жертвенным агнцем со стороны Запада, они из этой ситуации пытаются уйти в сторону коллективного ответа Запада в этом конфликте. Страны Запада этого не приемлют", – сказал Ирхин.
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Вместе с Киевом эскалации украинского конфликта и столкновения России с центральными странами Запада добивается ряд государств восточной Европы, прежде всего Польша. И реакция сильных – это ответ в том числе и своим "более слабым сателлитам", добавил он.
"Сильные страны Запада дали понять, что им не нужна сейчас макрорегиональная или тем более мировая война и начали отыгрывать назад. Если бы цель и задачи были таковы, что нужно было инцидент раскрутить, чтобы повысить масштабность конфликта, это бы сделали. Мы увидели некие рамки, в которых сейчас Запад разыгрывает этот кризис", – добавил он.
В то же время есть политическая сторона этого вопроса, с которой Россия все равно оказывается виновата, считает политолог.
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"Мы будем виноваты, но это вполне нормально, потому что мировая и региональная военно-политическая ситуация такова, что идет противостояние России и Запада, и в нем все время повышаются ставки. <...> А с учетом того, что на театре военных действий появился "польский инцидент" с ракетами, мы дальше продвигаемся в условиях военно-политического кризиса, и градус повышается", – добавил он.
Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение о том, почему США не разыграли карту с "российской ракетой".
 
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