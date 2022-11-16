https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html

Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение

Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение

Вашингтон мог бы обвинить Россию в прилете ракет на территорию Польши и даже сфабриковать "доказательства", однако не сделал этого, поскольку пока не хочет... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T15:18

2022-11-16T15:18

2022-11-16T15:18

мнения

политика

польша

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вашингтон мог бы обвинить Россию в прилете ракет на территорию Польши и даже сфабриковать "доказательства", однако не сделал этого, поскольку пока не хочет рисковать и приберегает польский ресурс, чтобы использовать его позже в случае необходимости. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт >>"Продолжения не будет. Позиция американцев решила все. Хотя Польша и рвется вступить на Украину. Если бы Белый дом поддержал линию с "российской ракетой", то всему миру так бы и заявили. Подменить обломки другими вообще не проблема. Но в Белом доме этого пока не хотят. Конечно, это сделано не из любви к России. Просто они не хотят рисковать", - убежден Манойло.По его мнению, большой риск Вашингтон видит в преждевременном втягивании Польши в конфликт. Этот прокси-ресурс США приберегают на перспективу, считает политолог."Польша влезет в конфликт, получит, а потом потребует от других членов НАТО включить пятую статью договора о коллективной обороне. Пока для США это опасно. Но в целом американцы не исключают использования поляков, которые для них такой же неодушевленный ресурс, как и украинцы, только немножко более высокой себестоимости. Скорее всего, расходование польского ресурса перенесено на более поздние сроки. Когда украинский кончится, польский будет задействован обязательно", - считает эксперт.Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 >>Что касается заявлений Зеленского, по мнению Манойло, украинский президент выходит за рамки, которые определены для него Вашингтоном, и это может дорого ему стоить."Зеленский, видимо, не отдает себе отчета о своем месте, которое он занимает в иерархии, выстроенной Западом. Зеленский - прокси. Он этого не понимает. Пытается показать, что он ключевая фигура в этом конфликте и стоит на передовой "борьбы с российской экспансией". Я думаю, в этом отношении американцы смотрят на него как на прокси, который вышел за рамки. Пока еще не слишком, но смена марионетки может произойти в любой момент. Ведь, Усама бен Ладен тоже долгое время выполнял задания США, а потом вышел из-под контроля. Впрочем, Зеленский, конечно, не Бен Ладен. Это просто сильно напуганный актер", - заключил политолог.

https://crimea.ria.ru/20221116/vasserman-sprognoziroval-deystviya-polshi-posle-intsidenta-s-raketoy-1125393981.html

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

польша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, польша, владимир зеленский (президент украины)