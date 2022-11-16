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Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
Вашингтон мог бы обвинить Россию в прилете ракет на территорию Польши и даже сфабриковать "доказательства", однако не сделал этого, поскольку пока не хочет... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T15:18
2022-11-16T15:18
мнения
политика
польша
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вашингтон мог бы обвинить Россию в прилете ракет на территорию Польши и даже сфабриковать "доказательства", однако не сделал этого, поскольку пока не хочет рисковать и приберегает польский ресурс, чтобы использовать его позже в случае необходимости. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт &gt;&gt;"Продолжения не будет. Позиция американцев решила все. Хотя Польша и рвется вступить на Украину. Если бы Белый дом поддержал линию с "российской ракетой", то всему миру так бы и заявили. Подменить обломки другими вообще не проблема. Но в Белом доме этого пока не хотят. Конечно, это сделано не из любви к России. Просто они не хотят рисковать", - убежден Манойло.По его мнению, большой риск Вашингтон видит в преждевременном втягивании Польши в конфликт. Этот прокси-ресурс США приберегают на перспективу, считает политолог."Польша влезет в конфликт, получит, а потом потребует от других членов НАТО включить пятую статью договора о коллективной обороне. Пока для США это опасно. Но в целом американцы не исключают использования поляков, которые для них такой же неодушевленный ресурс, как и украинцы, только немножко более высокой себестоимости. Скорее всего, расходование польского ресурса перенесено на более поздние сроки. Когда украинский кончится, польский будет задействован обязательно", - считает эксперт.Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 &gt;&gt;Что касается заявлений Зеленского, по мнению Манойло, украинский президент выходит за рамки, которые определены для него Вашингтоном, и это может дорого ему стоить."Зеленский, видимо, не отдает себе отчета о своем месте, которое он занимает в иерархии, выстроенной Западом. Зеленский - прокси. Он этого не понимает. Пытается показать, что он ключевая фигура в этом конфликте и стоит на передовой "борьбы с российской экспансией". Я думаю, в этом отношении американцы смотрят на него как на прокси, который вышел за рамки. Пока еще не слишком, но смена марионетки может произойти в любой момент. Ведь, Усама бен Ладен тоже долгое время выполнял задания США, а потом вышел из-под контроля. Впрочем, Зеленский, конечно, не Бен Ладен. Это просто сильно напуганный актер", - заключил политолог.
https://crimea.ria.ru/20221116/vasserman-sprognoziroval-deystviya-polshi-posle-intsidenta-s-raketoy-1125393981.html
https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
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мнения, политика, польша, владимир зеленский (президент украины)
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение

Политолог Манойло: Вашингтон оставляет Польшу "про запас"

15:18 16.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вашингтон мог бы обвинить Россию в прилете ракет на территорию Польши и даже сфабриковать "доказательства", однако не сделал этого, поскольку пока не хочет рисковать и приберегает польский ресурс, чтобы использовать его позже в случае необходимости. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовали заявление о том, что ракеты якобы российские. Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.
Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт >>
"Продолжения не будет. Позиция американцев решила все. Хотя Польша и рвется вступить на Украину. Если бы Белый дом поддержал линию с "российской ракетой", то всему миру так бы и заявили. Подменить обломки другими вообще не проблема. Но в Белом доме этого пока не хотят. Конечно, это сделано не из любви к России. Просто они не хотят рисковать", - убежден Манойло.
Телеведущий, писатель Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
По его мнению, большой риск Вашингтон видит в преждевременном втягивании Польши в конфликт. Этот прокси-ресурс США приберегают на перспективу, считает политолог.
"Польша влезет в конфликт, получит, а потом потребует от других членов НАТО включить пятую статью договора о коллективной обороне. Пока для США это опасно. Но в целом американцы не исключают использования поляков, которые для них такой же неодушевленный ресурс, как и украинцы, только немножко более высокой себестоимости. Скорее всего, расходование польского ресурса перенесено на более поздние сроки. Когда украинский кончится, польский будет задействован обязательно", - считает эксперт.
Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 >>
Что касается заявлений Зеленского, по мнению Манойло, украинский президент выходит за рамки, которые определены для него Вашингтоном, и это может дорого ему стоить.
"Зеленский, видимо, не отдает себе отчета о своем месте, которое он занимает в иерархии, выстроенной Западом. Зеленский - прокси. Он этого не понимает. Пытается показать, что он ключевая фигура в этом конфликте и стоит на передовой "борьбы с российской экспансией". Я думаю, в этом отношении американцы смотрят на него как на прокси, который вышел за рамки. Пока еще не слишком, но смена марионетки может произойти в любой момент. Ведь, Усама бен Ладен тоже долгое время выполнял задания США, а потом вышел из-под контроля. Впрочем, Зеленский, конечно, не Бен Ладен. Это просто сильно напуганный актер", - заключил политолог.
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Заголовок открываемого материала
15:18Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
14:42Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
14:33Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
14:20Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
13:59В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
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13:32Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
13:27В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
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