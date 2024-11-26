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Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T11:01
2024-11-26T11:01
2024-11-26T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник.Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.Ставка по налогу приводится в соответствии с размерами, установленными Налоговым кодексом России, уточнил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Его принятие позволит обеспечить увеличение доходов в бюджет республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма
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Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
В Крыму налог для интернет-букмекеров увеличили с 3 до 10 миллионов рублей