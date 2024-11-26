Рейтинг@Mail.ru
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/nalog-na-igrovoy-biznes-v-krymu-uvelichili-vtroe-1142133998.html
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T11:01
2024-11-26T11:01
крым
налоговый вычет
налоги
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
игорная зона
создание игорной зоны в крыму
крымский бюджет
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник.Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.Ставка по налогу приводится в соответствии с размерами, установленными Налоговым кодексом России, уточнил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Его принятие позволит обеспечить увеличение доходов в бюджет республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, налоговый вычет, налоги, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), игорная зона, создание игорной зоны в крыму, крымский бюджет, бюджет
Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое

В Крыму налог для интернет-букмекеров увеличили с 3 до 10 миллионов рублей

11:01 26.11.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник.
Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.
Ставка по налогу приводится в соответствии с размерами, установленными Налоговым кодексом России, уточнил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Его принятие позволит обеспечить увеличение доходов в бюджет республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить
В Госдуме предложили по-другому начислять налоги
Новогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма
 
КрымНалоговый вычетНалогиНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Игорная зонаСоздание игорной зоны в КрымуКрымский бюджетБюджет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника
13:12Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
12:54В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие
12:50Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму
12:39ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
12:36Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
12:31В Севастополе закрыли рейд
12:30Взрывы гремят в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
12:22Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
12:19Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
12:11В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России
12:04НАТО отбросила все приличия - Лавров
11:46В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
11:40Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
11:25Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
11:15Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву
11:09Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
11:01Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
10:56НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
10:53Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении
Лента новостейМолния