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Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое

Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое

Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник. РИА Новости Крым, 26.11.2024

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2024-11-26T11:01

2024-11-26T11:01

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник.Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.Ставка по налогу приводится в соответствии с размерами, установленными Налоговым кодексом России, уточнил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Его принятие позволит обеспечить увеличение доходов в бюджет республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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