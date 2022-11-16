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Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
Упавшая в деревне Пшеводув ракета, предположительно, является боеприпасом РСЗО "Ураган" или ЗРК С-300, которая была выпущена украинскими военными под Львовом во РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T11:24
2022-11-16T11:25
польша
происшествия
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Упавшая в деревне Пшеводув ракета, предположительно, является боеприпасом РСЗО "Ураган" или ЗРК С-300, которая была выпущена украинскими военными под Львовом во время атаки российских крылатых ракет и попала на польскую территорию, вероятно, вследствие работы систем радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Польши. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.По данным агентства AP, первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете.По словам Шурыгина, показанная в польском репортаже воронка "больше подходит для боеприпаса типа РСЗО "Ураган", или для ракеты 9М83 от ЗРК С-300 с боевой частью мощностью 150 кг".По мнению аналитика, не исключено, что ракеты могли потерять управление от "дружеской помощи", если польская ПВО, к примеру, при начале налета включило свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны были сбить русские ракеты с курса, но вместо этого подавили каналы управления ракетами.
https://crimea.ria.ru/20221116/upavshaya-v-polshe-raketa-glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1125390626.html
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https://crimea.ria.ru/20221116/erdogan-ozvuchil-pozitsiyu-nato-o-prichastnosti-rossii-k-intsidentu-v-polshe--1125391050.html
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польша, происшествия, украина, политика
Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт

Военный эксперт Шурыгин объяснил, чья ракета упала в Польше, и как это могло произойти

11:24 16.11.2022 (обновлено: 11:25 16.11.2022)
 
© РИА Новости КрымПадение ракеты на Польшу
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Упавшая в деревне Пшеводув ракета, предположительно, является боеприпасом РСЗО "Ураган" или ЗРК С-300, которая была выпущена украинскими военными под Львовом во время атаки российских крылатых ракет и попала на польскую территорию, вероятно, вследствие работы систем радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Польши. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
На месте происшествия в Польше
09:24
Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу
15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.
Президент Украины Владимир Зеленский
10:06
Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте
По данным агентства AP, первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете.
По словам Шурыгина, показанная в польском репортаже воронка "больше подходит для боеприпаса типа РСЗО "Ураган", или для ракеты 9М83 от ЗРК С-300 с боевой частью мощностью 150 кг".
"Собственно, вот и весь секрет. Ракеты ЗРК С-300 были запущены с позиций ПВО под Львовом в ходе атаке российских крылатых ракет по некой воздушной цели. По невыясненным причинам обе ракеты сошли с траектории и, вместо того чтобы самоликвидироваться, упали на зерносушилку в деревне Пшеводув, убив двух поляков", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению аналитика, не исключено, что ракеты могли потерять управление от "дружеской помощи", если польская ПВО, к примеру, при начале налета включило свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны были сбить русские ракеты с курса, но вместо этого подавили каналы управления ракетами.
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