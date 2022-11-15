https://crimea.ria.ru/20221115/smi-v-polshe-upali-dve-rakety-est-pogibshie-1125388267.html
СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие
СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие - РИА Новости Крым, 15.11.2022
СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие
Во вторник на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщила местная радиостанция ZET, пишет... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T22:03
2022-11-15T22:03
2022-11-15T22:16
польша
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщила местная радиостанция ZET, пишет РИА Новости.По данным СМИ, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве, которое граничит с Украиной. По неофициальным данным, погибли два человека. После присшествия премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал обнародовать представленные на заседании данные, "если это будет возможно".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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польша, в мире, происшествия
СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие
Польские СМИ утверждают, что в Люблинском воеводстве упали две ракеты, есть погибшие
22:03 15.11.2022 (обновлено: 22:16 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщила местная радиостанция ZET, пишет РИА Новости.
По данным СМИ, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве, которое граничит с Украиной. По неофициальным данным, погибли два человека.
"(Ракеты - ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", - говорится в сообщении радиостанции.
После присшествия премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал обнародовать представленные на заседании данные, "если это будет возможно".