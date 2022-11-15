https://crimea.ria.ru/20221115/smi-v-polshe-upali-dve-rakety-est-pogibshie-1125388267.html

СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие

СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие - РИА Новости Крым, 15.11.2022

СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие

Во вторник на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщила местная радиостанция ZET, пишет... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T22:03

2022-11-15T22:03

2022-11-15T22:16

польша

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник на территории Польши упали две ракеты, погибли два человека. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщила местная радиостанция ZET, пишет РИА Новости.По данным СМИ, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве, которое граничит с Украиной. По неофициальным данным, погибли два человека. После присшествия премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал обнародовать представленные на заседании данные, "если это будет возможно".

польша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире, происшествия