https://crimea.ria.ru/20221115/v-mo-nazvali-provokatsiey-zayavlenie-polskikh-smi-o-rossiyskikh-raketakh-1125388673.html

В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах

В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах

Заявления Польши о якобы "ракетах России" являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T22:56

2022-11-15T22:56

2022-11-15T23:00

министерство обороны рф

польша

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Заявления Польши о якобы "ракетах России" являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

польша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, польша, происшествия