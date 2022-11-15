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В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах
В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах
Заявления Польши о якобы "ракетах России" являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T22:56
2022-11-15T23:00
министерство обороны рф
польша
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Заявления Польши о якобы "ракетах России" являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
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2022
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, польша, происшествия
Материал дополняется
В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах

Минобороны ответили на заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет в Польше

22:56 15.11.2022 (обновлено: 23:00 15.11.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Заявления Польши о якобы "ракетах России" являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
 
Министерство обороны РФПольшаПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
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