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Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T12:31
2022-11-16T12:44
польша
происшествия
министерство обороны рф
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше &gt;&gt;15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В причастности РФ к инциденту также усомнились президенты Турции и США. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.
https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
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польша, происшествия, министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине
Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300

Минобороны: обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300

12:31 16.11.2022 (обновлено: 12:44 16.11.2022)
 
© РИА Новости. Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше >>
15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В причастности РФ к инциденту также усомнились президенты Турции и США. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.
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