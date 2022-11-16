Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
Минобороны: обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
12:31 16.11.2022 (обновлено: 12:44 16.11.2022)
© РИА Новости. Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В причастности РФ к инциденту также усомнились президенты Турции и США. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.