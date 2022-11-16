https://crimea.ria.ru/20221116/oblomki-na-snimkakh-iz-polshi-identifitsirovany-kak-ukrainskie-s-300--1125394228.html

Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300

Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300 - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300

Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T12:31

2022-11-16T12:31

2022-11-16T12:44

польша

происшествия

министерство обороны рф

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше >>15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В причастности РФ к инциденту также усомнились президенты Турции и США. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

польша

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине