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Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости детального расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши и выразил доверие по... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T09:37
2022-11-16T09:39
турция
реджеп тайип эрдоган
польша
российская федерация (россия, рф)
политика
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости детального расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши и выразил доверие по отношению к позиции России о непричастности к случившемуся.В ходе пресс-конференции на Бали, где состоялся саммит G20, турецкий лидер заявил, что вынужден уважать позицию России в связи с ее заявлением о непричастности к инциденту в Польше.Накануне, 15 ноября, польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.Со ссылкой на американские источники, международное информагенство Associated Press сообщает, что ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету.
https://crimea.ria.ru/20221116/upavshaya-v-polshe-raketa-glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1125390626.html
турция
польша
российская федерация (россия, рф)
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турция, реджеп тайип эрдоган, польша, российская федерация (россия, рф), политика, нато
Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше

Президент Турции Эрдоган: для нас важно, что Россия заявила о своей непричастности

09:37 16.11.2022 (обновлено: 09:39 16.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости детального расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши и выразил доверие по отношению к позиции России о непричастности к случившемуся.
В ходе пресс-конференции на Бали, где состоялся саммит G20, турецкий лидер заявил, что вынужден уважать позицию России в связи с ее заявлением о непричастности к инциденту в Польше.
"Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ", – приводит сказанные Эрдоганом в ходе пресс-конференции на Бали слова РИА Новости.
Накануне, 15 ноября, польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.
В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.
Со ссылкой на американские источники, международное информагенство Associated Press сообщает, что ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету.
На месте происшествия в Польше
09:24
Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПольшаРоссийская Федерация (Россия, РФ)ПолитикаНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
09:37Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
09:24Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу
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