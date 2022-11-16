https://crimea.ria.ru/20221116/erdogan-ozvuchil-pozitsiyu-nato-o-prichastnosti-rossii-k-intsidentu-v-polshe--1125391050.html

Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше

Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости детального расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши и выразил доверие по... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T09:37

2022-11-16T09:37

2022-11-16T09:39

турция

реджеп тайип эрдоган

польша

российская федерация (россия, рф)

политика

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости детального расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши и выразил доверие по отношению к позиции России о непричастности к случившемуся.В ходе пресс-конференции на Бали, где состоялся саммит G20, турецкий лидер заявил, что вынужден уважать позицию России в связи с ее заявлением о непричастности к инциденту в Польше.Накануне, 15 ноября, польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.Со ссылкой на американские источники, международное информагенство Associated Press сообщает, что ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету.

https://crimea.ria.ru/20221116/upavshaya-v-polshe-raketa-glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1125390626.html

турция

польша

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, польша, российская федерация (россия, рф), политика, нато