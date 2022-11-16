Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
Президент Турции Эрдоган: для нас важно, что Россия заявила о своей непричастности
09:37 16.11.2022 (обновлено: 09:39 16.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости детального расследования инцидента с падением ракеты на территории Польши и выразил доверие по отношению к позиции России о непричастности к случившемуся.
В ходе пресс-конференции на Бали, где состоялся саммит G20, турецкий лидер заявил, что вынужден уважать позицию России в связи с ее заявлением о непричастности к инциденту в Польше.
"Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ", – приводит сказанные Эрдоганом в ходе пресс-конференции на Бали слова РИА Новости.
Накануне, 15 ноября, польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.
В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация.
Со ссылкой на американские источники, международное информагенство Associated Press сообщает, что ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету.