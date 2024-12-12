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Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T12:59
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новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны.По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромыНа Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников

Армия России уничтожила цех производства ударных беспилотников ВСУ

12:59 12.12.2024 (обновлено: 13:02 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны.
"Нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.
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