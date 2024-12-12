https://crimea.ria.ru/20241212/udary-po-ukraine-razbit-tsekh-proizvodstva-bespilotnikov-1142574220.html
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T12:59
2024-12-12T12:59
2024-12-12T13:02
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141679864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aae792fc55272e52d7f8c976828fb1b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны.По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромыНа Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141679864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_523d76a3c60d8cc86b3a6ac48b8b1b2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
Армия России уничтожила цех производства ударных беспилотников ВСУ
12:59 12.12.2024 (обновлено: 13:02 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны.
"Нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: