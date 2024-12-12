https://crimea.ria.ru/20241212/udary-po-ukraine-razbit-tsekh-proizvodstva-bespilotnikov-1142574220.html

Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников

Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников

Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 12.12.2024

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Цех производства ударных беспилотников ВСУ уничтожен Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны.По информации военного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОНа Украине поражены ж/д объекты и военные аэродромыНа Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф