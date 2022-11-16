https://crimea.ria.ru/20221116/upavshaya-v-polshe-raketa-glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1125390626.html

Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу

Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу

Упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает Associated Press со... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T09:24

2022-11-16T09:24

2022-11-16T09:24

польша

происшествия

в мире

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Упавшая накануне вечером в Польше ракета была выпущена украинскими войсками якобы для того, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса. В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация."Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете", - говорится в сообщении агентства АР.Не спешить с выводами призвал и американский президент Джо Байден. По его словам, предварительная информация говорит о том, что упавшая на территории Польши ракета не летела из России.Он отметил, что страны Запада намерены выяснить все обстоятельства инцидента, этот вопрос обсуждался на встрече НАТО и Большой семерки. После обсуждения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд стран Альянса считают Россию непричастной к инциденту в Польше.Позже телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника заявил, что находившийся в воздушном пространстве Польши самолет НАТО отследил ракету, которая попала на ее территорию. "Данные с радарными метками были предоставлены НАТО и Польше", сообщило СМИ без уточнения, кто пустил ракету и откуда.Однако Владимир Зеленский еще до появления официальных заявлений польских лидеров и международных экспертов о случившемся обвинил в произошедшем российскую сторону."Бить ракетами по территории НАТО... Это российский удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать", - написал он в своем Telegram-канале.Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что считает произошедшее единичным случаем и на данный момент ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию может повториться. Для расследования инцидента Польша пригласила к себе международных экспертов. Кроме того, в среду Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-mo-nazvali-provokatsiey-zayavlenie-polskikh-smi-o-rossiyskikh-raketakh-1125388673.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, в мире, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), российская федерация (россия, рф)