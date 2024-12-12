https://crimea.ria.ru/20241212/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1142574499.html

Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Штормовой ветер обрушится на Крым

В Крыму в пятницу ветер усилится до 30 м/с, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T13:15

2024-12-12T13:15

2024-12-12T13:15

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_23:0:1200:662_1920x0_80_0_0_a7c15fb62d367041b3cdbbf9cc5425e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ветер усилится до 30 м/с, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности: не находиться в горно-лесной местности, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также на берегоукрепительные сооружения.Ранее в МЧС объявили затяжное штормовое предупреждение в Крыму. По оценкам метеорологов, 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, прогнозировалось усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха понизится до минусовых отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогодыНад Черным морем пронесутся смерчиВедро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение