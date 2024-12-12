Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241212/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1142574499.html
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Штормовой ветер обрушится на Крым
В Крыму в пятницу ветер усилится до 30 м/с, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T13:15
2024-12-12T13:15
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_23:0:1200:662_1920x0_80_0_0_a7c15fb62d367041b3cdbbf9cc5425e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ветер усилится до 30 м/с, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности: не находиться в горно-лесной местности, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также на берегоукрепительные сооружения.Ранее в МЧС объявили затяжное штормовое предупреждение в Крыму. По оценкам метеорологов, 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, прогнозировалось усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха понизится до минусовых отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогодыНад Черным морем пронесутся смерчиВедро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_214:0:1097:662_1920x0_80_0_0_b4d10d677989a36ce4b7c9140400b291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение
Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовой ветер до 30 м/с обрушится на Крым 13 декабря - МЧС

13:15 12.12.2024
 
© ГУП РК "Крымэнерго"Шторм в Крыму
Шторм в Крыму
© ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ветер усилится до 30 м/с, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Крыму ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - проинформировали в МЧС.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности: не находиться в горно-лесной местности, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также на берегоукрепительные сооружения.
Ранее в МЧС объявили затяжное штормовое предупреждение в Крыму. По оценкам метеорологов, 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, прогнозировалось усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха понизится до минусовых отметок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
Над Черным морем пронесутся смерчи
Ведро воды на "квадрат" и от +18 к морозам – погода в Крыму на неделю
 
КрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
15:06Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом
14:54Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
14:37Москва продолжит консультации по установлению мира на Украине – Кремль
14:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
14:12В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде
14:07Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму
14:03НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
13:43В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам
13:32Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки
13:15Штормовой ветер обрушится на Крым
12:59Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
12:40Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
12:33Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
12:32Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:29В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
12:10Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм
12:02Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
11:56Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
11:32Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей
Лента новостейМолния