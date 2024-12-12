Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер до 30 м/с обрушится на Крым 13 декабря - МЧС
© ГУП РК "Крымэнерго"Шторм в Крыму
© ГУП РК "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ветер усилится до 30 м/с, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Крыму ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - проинформировали в МЧС.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности: не находиться в горно-лесной местности, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также на берегоукрепительные сооружения.
Ранее в МЧС объявили затяжное штормовое предупреждение в Крыму. По оценкам метеорологов, 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, прогнозировалось усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха понизится до минусовых отметок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: