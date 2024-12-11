https://crimea.ria.ru/20241211/nad-chernym-morem-pronesutsya-smerchi-1142550200.html

Над Черным морем пронесутся смерчи

Над Черным морем пронесутся смерчи - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Над Черным морем пронесутся смерчи

На кубанском побережье Черного моря до конца рабочей недели существует угроза возникновения смерчей. В этой связи главным управлением МЧС по Краснодарскому краю РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T13:55

2024-12-11T13:55

2024-12-11T13:55

мчс краснодарского края

краснодарский край

кубань

стихия

черное море

смерч

новости

штормовое предупреждение

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На кубанском побережье Черного моря до конца рабочей недели существует угроза возникновения смерчей. В этой связи главным управлением МЧС по Краснодарскому краю объявлено двухдневное штормовое предупреждение.В этой связи спасатели рекомендуют плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия, укрепить крыши, освободить балконы от пожароопасных предметов, отключить электробытовые приборы, газ, укрыться на время погодной опасности в подвале, если он есть, или оставаться во внутренних комнатах или в ванной, не приближаясь к окнам. Относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка.На улице нельзя приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. Лучше найти ров или углубление в земле и лечь, закрыв голову руками или одеждой."Если смерч настиг вас в машине, разумнее всего оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание", - советуют в МЧС.В Крыму штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливневых дождей, переходящих в снег, действует с 10 по 13 декабря. Ветер усилится до 25 м/с, а температура воздуха понизится до 5 градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет декабрь в КрымуПолярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в средуКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам

краснодарский край

кубань

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, краснодарский край, кубань, стихия, черное море, смерч, новости, штормовое предупреждение, погода