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Над Черным морем пронесутся смерчи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Над Черным морем пронесутся смерчи
Над Черным морем пронесутся смерчи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Над Черным морем пронесутся смерчи
На кубанском побережье Черного моря до конца рабочей недели существует угроза возникновения смерчей. В этой связи главным управлением МЧС по Краснодарскому краю РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T13:55
2024-12-11T13:55
мчс краснодарского края
краснодарский край
кубань
стихия
черное море
смерч
новости
штормовое предупреждение
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На кубанском побережье Черного моря до конца рабочей недели существует угроза возникновения смерчей. В этой связи главным управлением МЧС по Краснодарскому краю объявлено двухдневное штормовое предупреждение.В этой связи спасатели рекомендуют плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия, укрепить крыши, освободить балконы от пожароопасных предметов, отключить электробытовые приборы, газ, укрыться на время погодной опасности в подвале, если он есть, или оставаться во внутренних комнатах или в ванной, не приближаясь к окнам. Относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка.На улице нельзя приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. Лучше найти ров или углубление в земле и лечь, закрыв голову руками или одеждой."Если смерч настиг вас в машине, разумнее всего оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание", - советуют в МЧС.В Крыму штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливневых дождей, переходящих в снег, действует с 10 по 13 декабря. Ветер усилится до 25 м/с, а температура воздуха понизится до 5 градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет декабрь в КрымуПолярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в средуКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
краснодарский край
кубань
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мчс краснодарского края, краснодарский край, кубань, стихия, черное море, смерч, новости, штормовое предупреждение, погода
Над Черным морем пронесутся смерчи

На Кубани объявили угрозу смерчей в Черном море

13:55 11.12.2024
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСмерчи над Черным морем
Смерчи над Черным морем
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На кубанском побережье Черного моря до конца рабочей недели существует угроза возникновения смерчей. В этой связи главным управлением МЧС по Краснодарскому краю объявлено двухдневное штормовое предупреждение.

"Утром и до конца суток 12 декабря, а также в течение суток 13 декабря на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении.

В этой связи спасатели рекомендуют плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия, укрепить крыши, освободить балконы от пожароопасных предметов, отключить электробытовые приборы, газ, укрыться на время погодной опасности в подвале, если он есть, или оставаться во внутренних комнатах или в ванной, не приближаясь к окнам. Относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка.
На улице нельзя приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. Лучше найти ров или углубление в земле и лечь, закрыв голову руками или одеждой.
"Если смерч настиг вас в машине, разумнее всего оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание", - советуют в МЧС.
В Крыму штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливневых дождей, переходящих в снег, действует с 10 по 13 декабря. Ветер усилится до 25 м/с, а температура воздуха понизится до 5 градусов мороза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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