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Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду
Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду
В среду погоду на полуострове будет определять атмосферный полярный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В среду погоду на полуострове будет определять атмосферный полярный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, в первой половине ночи южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь. Ночью и днем температура воздуха +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью и днем температура воздуха +6...+8 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью и днем температура воздуха +6...+8 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241209/v-krym-idut-morozy-1142488249.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В Крыму в среду местами пройдут очень сильные дожди и вероятен туман

00:01 11.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В среду погоду на полуострове будет определять атмосферный полярный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на южном и восточном побережье до +12, днем +7…+12 градусов", – сообщили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, в первой половине ночи южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь. Ночью и днем температура воздуха +10...+12 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью и днем температура воздуха +6...+8 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью и днем температура воздуха +6...+8 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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9 декабря, 13:19
В Крым идут морозы
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
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