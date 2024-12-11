https://crimea.ria.ru/20241211/polyarnyy-front-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-sredu-1142453158.html

Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду

Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В среду погоду на полуострове будет определять атмосферный полярный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T00:01

2024-12-11T00:01

2024-12-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В среду погоду на полуострове будет определять атмосферный полярный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, в первой половине ночи южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь. Ночью и днем температура воздуха +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью и днем температура воздуха +6...+8 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью и днем температура воздуха +6...+8 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241209/v-krym-idut-morozy-1142488249.html

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евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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